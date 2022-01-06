شوف خصومات اكسترا نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية عروض اكسترا الكبرى حتى 15 يناير

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عمر شويل - جدة خصومات اكسترا نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية عروض اكسترا الكبرى حتى 15 يناير، تتوفر كلاس برو دفاية زيتية 2500 واط 3 مستويات للحرارة 15 ريشة باللون الأبيض و الأسود، بسعر 719 ريال بدلا من 799 ريال خصم 10%، ويمكنك إستبدال الكاش بقسط شهري 35 ريال لمدة ثلاث سنوات، خصومات اكسترا نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية عروض اكسترا الكبرى حتى 15 يناير.

خصومات اكسترا نصف الثمن

تتوفر دايو غسالة تعبئة الغسيل تتم عن طريق قرص أمامي سعة 15 كيلو غسيل وتجفيف سعة 8 كيلو باللون الأحمر، ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية بسعر 4599 ريال بدلا من 7699 ريال خصم 41% توفير 3100 ريال، ويمكنك إستبدال الكاش بقسط شهري 220 ريال لمدة ثلاث سنوات، تتوفر كاندي غسالة تعبئة أمامية سعة 10 كيلو انفرتر واي فاي و بلوتوث باللون الأبيض ، بسعر 1699 ريال بدلا من 3199 ريال خصم 47% توفير 1500 ريال، ويمكنك إستبدال الكاش بقسط شهري 82 ريال لمدة ثلاث سنوات.

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية

تتوفر دايو غسالة 2 حوض سعة 10 كيلو باللون الأبيض، بسعر 949 ريال بدلا من 1599 ريال خصم 41%، ويمكنك إستبدال الكاش بقسط شهري 46 ريال لمدة ثلاث سنوات، تتوفر ضمن تخفيضات نصف الثمن اكسترا على الأجهزة الكهربائية بالمملكة ميديا غسالة 2 حوض سعة 10 كيلو باللون الأبيض و الأسود، بسعر 809 ريال بدلا من 1199 ريال خصم 33%، ويمكنك إستبدال الكاش بقسط شهري 39 ريال لمدة ثلاث سنوات.

عروض اكسترا الكبرى حتى 15 يناير

تتوفر شاشة تتوفر تي سي ال شاشة تليفزيون ذكي 55 بوصة فائق الوضوح، بسعر 1899 ريال بدلا من 2759 ريال خصم 32%، ويمكنك إستبدال الكاش بقسط شهري 91 ريال لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال، تتوفر ضمن تخفيضات الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى شاشة تي سي ال تلفزيون 70 بوصة فائق الوضوح ذكي، بسعر 3199 ريال بدلا من 4369 ريال خصم 27%، ويمكنك إستبدال الكاش بقسط شهري 153 ريال لمدة ثلاث سنوات وهدية مجانية بقيمة 599 ريال.

تتوفر شاشة سوني تلفزيون 85 بوصة أندرويد فائق الوضوح بسعر 8499 ريال بدلا من 9500 ريال خصم 53%، ويمكنك إستبدال الكاش بقسط شهري 407 ريال لمدة ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 99 ريال، يتوفر سوني تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 3999 ريال بدلا من 7599 ريال توفير 3600 ريال خصم 48%، ويمكنك إستبدال الكاش بقسط شهري 192 ريال لمدة ثلاث سنوات وضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية هدية مجانية بقيمة 99 ريال.