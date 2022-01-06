شوف دليل عروض العثيم الأسبوعية.. أقوى العروض والأكثر توفيرا على الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية

نوفر لكم عبر ثقفني، دليل عروض العثيم الأسبوعية، حيث يوفر العثيم عروضا أسبوعية مميزة، ويبحث الكثير من العملاء والزبائن عن أفضل العروض التي يقدمها العثيم، ومن المعروف بأن هناك دائما وبشكل متجدد تتواجد عدة عروض من قبل العثيم، حيث توفر خصومات بنسبة عالية على شراء الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية واللحوم، ومع انطلاق العام الجديد يقدم العثيم أضخم العروض على الكثير من المنتجات، وفي سطور هذا المقال نتعرف معكم على كافة العروض المخصصة من قبل العثيم، والتي يمكن لكم الاستفادة منها ومن الخصم المميز الذي يوفره العثيم.

جديد عروض العثيم لهذا الأسبوع

تهتم الكثير من الأسر والعائلات المقيمية في المملكة العربية السعودية، في التعرف على العروض الجديد التي أعلن عنها العثيم هذا الأسبوع، ومع إعلان العثيم عن حملة من العروض القوية تسارع الكثيرمن الأسر إلى شراء مستلزماتها واحتياجاتها بسعر مخفض عن السعر الأصلي وتستفيد من الخصم، ونستعرض لكم الخصومات المتوفرة على المنتجات الغذائية حيث تضم قائمة كبيرة، مثل اللحوم وأدوات المطبخ والعديد من الأصناف الأخرى التي يمكن الحصول عليها من العثيم.

تاج الهند ارز بسمتي، فيري صابون غسيل الصحون.

كلوقز سماكس، كباب دجاج الكبير ( 320 جرام )، دجاج تكة تندوري الكبير ( 240 جرام ).

لحم دجاج مفروم الكبير ( 400 جرام )، دجاج مجمد 1100 غرام ، أيضا دجاج مجم 900 غرام.

أفخاذ دجاج رفيعة 900 غرام، صدور دجاج 2.5 كيلو غرام، برجر بقري 1 كيلو غرام .

بامية زيرو 400 غرام، دجاج دو ( 10 × 1.2 كيلو )، كاجو محمص 1 كيلو، نستلة فتنس بالفواكه 375 غرام.

عروض العثيم الالكترونيات

مع دخول فصل الشتاء، يرغب الكثير منا في الحصول على أجهزة التدفئة الإلكترونية، أيضا يوفر العثيم الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمطبخ حيث هناك العديد من الماكينات التي يمكن الحصول عليها من خلال العروض الحصرية المتوفرة عند العثيم، أيضا تتوفر الشاشات والهواتف المحمولة الذكية بأفضل الأسعار وأقلها عند أي شخص آخر، ويمكن استغلال هذا العرض وشراء الاحتياجات الخاصة بكم، ونوفر كلم قائمة بالأجهزة الكهربائة والإلكترونية التي يوفرها العثيم كما يلي.