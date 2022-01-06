شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل ل 70 ٪ أقوي عروض السعودية اليوم

عروض بنده السعودية، يعمل هايبر بنده على بيع كل المنتجات والمستحضرات الخاصة بالغذاء، حيث يتوافر أيضًا في سوق بنده العديد من المستحضرات الأخرى التي يستطيع السوق توفيرها بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن هايبر بنده يمنح تلك المنتجات بأسعار تتناسب مع جميع الأفراد والمقيمين بالمملكة، حيث أن سوق بنده يعد من إحدى الأسواق التي استطاع أن يستحوذ على الكثير من الجوائز ومنها، جائزة أفضل وأحسن علامة تجارية يتم تواجدها بآسيا عام 2011.

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خصومات بنده من الأسواق المشهورة والكبيرة التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يقدم الكثير من الخدمات لكافة العملاء المتواجدين في جمهورية مصر العربية أو بالمملكة العربية السعودية، حيث قد تم وصولهم إلى حوالي مائة وست مليون زبون، وكذلك فإن الهايبر يعتبر من القطاعات الضرورية والهامة التي تختص في قطاع التجزئة، كما أن الهايبر يتضمن على السجل العريق الذي يعود لعام 1978.

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تنزيلات بنده على سيريلاك حبوب متعدد والفواكه من النوع نستله مقدار 350 جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 30.42 ريال سعودي.

خصومات بنده سعر المدفأة المدورة من النوع كولين يكون 129.00 بدلًا من 159.00 ريال سعودي.

تخفيضات بنده سعر الكيس من البطاطس من النوع كريست كات الخاصة بالقلي مقدار 2.5 كيلو جرام تكون 26.95 بدلًا من 42.95 ريال سعودي.

مقدار 2.5 كيلو جرام من ودجز للقلي من النوع هوت آند كريسبي تكون بسعر 26.95 بدلًا من 42.95 ريال سعودي.

12 قطعة من الجبن المربعات نوعها كيري عدد اثنان علبة مقدار 216 جرام تكون بسعر 14.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

مقدار كيلو جرام من الروستو البرازيلي البقري سعره يكون 36.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية