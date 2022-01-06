نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات تصل لـ60% في العثيم السعودية الآن بمناسبة العام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدم أسوق العثيم إلى عملائه الكثير من التخفيضات بمناسبة العام الجديد وذلك على مختلف المنتجات سواء كانت أجهزة منزلية أو سلع غذائية أو أجهزة إلكترونية فكل ما تحتاجون إليه ستجدونه لدى أسواق العثيم ومن خلال السطور التالي سوف نتعرف على عروض العثيم في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم السعودية

قدمت العثيم الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” دجاج دو مجمد وزيت هال للطبخ بالإضافة إلى صابون تايد بودرة باور كيس، حفاضات بامبرز، صابون أريال بروزيم أصلي وبطاطس لامب رستون شرائح مع سكر أبو فهد ناعم وصابون صحون فيري ليمون.

عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية

واشتملت عروض العثيم أيضًا على كلًا من شامبو هيد اند شولدرز كثافة، زيت صباح نباتي صاف، زيت هالي نباتي علب، زيت زيتون كوبوليفا زجاج، زيت زيتون السوسن زجاج، زيت زيتون الجوف زجاج، زيت زيتون أر أف بكر، زيت زيتون أر أف بكر زجاج، وتضم العروض زيت زيتون ساسو علب، زيت زيتون الوزير زجاج، سمن مازولا نباتي زبدة، زيت زيتون ار اس زجاج، سمن نجدية، سمن مازولا زبدة نباتي 1لتر، سمن ديلكو شوكة وملعقة، زيت زيتون الجوف زجاج.

تخفيضات العثيم السعودية على المنتجات الغذائية

توفر العثيم إليكم أيضًا على كلًا من” كاتشب طماطم هاينز وصلصة بيدر بيتزا وعصير فرشلي الليم مركز مع خليط سيت كروكر شوكولاته، حليب نستله مركز سائل، جبن هالي كريم كاسات، مكرونة العلالي متوفر بأوزان مختلفة، زيت هالي ذرة، مياه فيكتو متوفرة بأحجام مختلفة، شاي ليبتون أكياس، قهوة نسكافيه كلاسيك، كورن فليكس، مناديل وجه شير، حفاضات بامبرز كبير، شامبو هيد اند شولدرز.

عروض أسواق العثيم السعودية

يحتوي العرض أيضًا على كلًا من شطة رنا خضراء حارة، صلصة طماطم هالي، معجون طماطم كي دي دي، صلصة طماطم هاينز، معجون طماطم لونا، مايونيز قودي فلفل حار، معجون طماطم العلالي، شطة كريستال حار، كاتشب طماطم العلالي، مايونيز مازولا ضغاط، خردل فرشلي عضوي، صلصة سلطة هيرمان الرانش، صلصة فرشلي رانش.