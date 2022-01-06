شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية للأجهزة والأدوات المنزلية يناير 2022

عروض العثيم الأسبوعية تقدم أقوى العروض الحصرية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بمناسبة السنه الجديدة 2022، بالإضافة إلى عروض المستلزمات المنزلية الأخرى من السلع الغذائية التموينية والاستهلاكية، ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية ومنتجات العناية بالأطفال، فكما عودتنا مجموعة أسواق عبد الله العثيم دائماً أنها لم تنسى أن تلبي جميع إحتياجات عملائها القيمين، بل والحفاظ على ولائهم من خلال تقديم العروض والتخفيضات الأسبوعية التي تعمل على زيادة نقاط بطاقة اكتساب، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم أقوى عروض هذا الأسبوع ومفاجأة مجموعة العثيم السعودية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

عروض العثيم الأسبوعية للأدوات المنزلية:

ثدر ضغط السيف متوفر بمقاس 9 لتر بسعر 109 ريال سعودي، أما مقاس 11 لتر بسعر 125 ريال سعودي.

طقم قدور بلاكستون مكون من 11 قطعة بسعر 129 ريال سعودي.

طقم قدور هوم واي مكون من 10 قطع بسعر 155 ريال سعودي.

طقم قدور سويت هوم غير لاصقة مكون من 10 قطع بسعر 149 ريال سعودي.

طقم عشاء ديفا اوبل مكون من 44 قطعة بسعر 110 ريال سعودي.

دفاية كولين للحمامات #١٩ بسعر 199 ريال سعودي.

ميكرويف هوم كهربائية سعة 20 لتر بسعر 219 ريال سعودي.

عرض قدر كليك أون كهربائي سعة 6 لتر بسعر 209 ريال سعودي.

دفاية كليك أون 2 شمعة بسعر 159 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم للجوالات:

جوال سامسونج اي 12 بسعر 599 ريال سعودي.

جوال سامسونج اي 30 كور بسعر 395 ريال سعودي.

فيفو واي 32 اس سعة 128 جيجا بايت جوال بسعر 945 ريال سعودي.

تابلت سامسونج اي 7 تي 505، سعة 32 جيجا بايت بسعر 999 ريال سعودي.

أقوى العروض على جوال سامسونج اي 22 بسعر 929 ريال سعودي.

بداية الدعم من العثيم لمستفيدي الضمان الاجتماعي:

وقد أوضحت مجموعة أسواق عبد الله العثيم أنه بدء من العام الجديد تقدم دعم خاص حتى 12% لعملائها القيمين من المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط البسيطة وهي كالتالي؛