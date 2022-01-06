شوف تنزيلات 50% على الجوالات اليوم في اكسترا بالسعودية

عروض اكسترا في السعودية اليوم على الجوالات، تقدم شركة اكسترا بالسعودية الخصومات والتخفيضات في جميع الفروع الموجودة بالمملكة العربية السعودية، وتلك العروض مختلف أنواع الهواتف المحمولة من أفضل الماركات العالمية المميزة من سامسونج وآبل وفيفو وغيرهم من الأنواع العالمية ومن خلال السطور القادمة سنوضح العروض بالتفصيل.

عروض اكسترا على هاتف سامسونج:

العروض في اكسترا تشمل على الكثير من الهواتف من مختلف الماركات التي من بينها هواتف سامسونج وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك الهواتف بالخصومات:

يقدم اكسترا عرض مميز على سامسونج بنك الطاقة 1000 ملي أمبير ومخرج نوع سي متوفر باللون الفضي.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 حي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

تخفيض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 22، 52 إس5 جي مع مساحة 128جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

سامسونج جالكسي إيه 22، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.

تنزيلات اكسترا على سامسونج جالكسي إس 20 إف إي الجيل الخامس متوفر مع مساحة 128 جيجا بايت باللون الأخضر.

هاتف سامسونج ليفل يو 2 سماعة بلوتوث أسود.

عروض على هاتف فيفو:

توفر اكسترا عروض على هواتف فيفو ومن بين تلك الهواتف كلًا من التالي:

فيفو واي 20، 2021، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.

فيفو واي 72، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الشفق.

فيفو واي 12 إس 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

هاتف فيفو واي 12 إس، 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

هاتف فيفو 72، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

عروض على هاتف هواوي:

توفر اكسترا عروض على هواتف هواوي ومن بين تلك الهواتف: