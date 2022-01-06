شوف أقوى عروض لولو هايبر الجديدة على الهواتف الذكية واكسسواراتها والأيفون تحت شعار سنة جديدة عروض جديدة لا تفوتها

تقدم متاجر لولو هايبر ماركت أقوى العروض والخصومات لبداية العام الجديد على مختلف الأجهزة الإلكترونية تحت شعار سنة عروض جديدة. تحتفل متاجر وفروع لولو المختلفة ببداية العام الجديد مع جميع عملائها المميزين بعرض باقة ولا أروع من أحدث إصدارات الهواتف الذكية والأكسسوارات الخاصة بها. وليس هذا فقط فهناك تخفيضات كبرى على أحدث إصدارات الأيفون واللابتوب بأسعار مميزة لا تفوت العرض.

أقوى عروض لولو هايبر الجديدة الأوفر على الهواتف الذكية تحت شعار سنة جديدة عروض جديدة

نقدم لكم باقة كبيرة بخصومات عملاقة في متاجر لولو على الهواتف الذكية واكسسواراتها لا تفوت مهرجان السنة الجديد على الهواتف.

خصم 70 ريال على هاتف سامسونج جالكسي أي 52 إس، من الجيل الخامس، نظام التشغيل الذي يعمل به هو أندرويد 11، ومزود بأربع كاميرات خلفية بدقة عالية هي 5+5+12+64 ميجا بيكيل. كما أن الكاميرا الأمامية الخاصة بالتصوير السيلفة دقتها عالية الوضوح 32 ميجا بيكسل. بالإضافة لمقاس شاشة الهاتف 6.5 بوصة، ويحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت رام، وداخلية بسعة 128 جيجا بايت. بسعر 1499 ريال بدلاً من 1569 ريال سعودي.

خصم 50 ريال على جوال سامسونج جالكسي آي 12، بمعالج أوكتا كور، وشاشة عرضها 6.5 بوصة، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 10. بالإضافة لأربع كاميرات أمامية بدقة 2+2+5+48 ميجا بيكسل، والأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل. والمساحة الداخلية للهاتف 64 جيجا بايت، والعشوائية 4 جيجا بايت رام. بسعر 549 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

خصم 700 ريال على هاتف فيفو اكس 60 من الجيل الخامس، يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، وشاشة بمقاس 6.56 بوصة. كما أ، مساحة الذاكرة الداخلية للهاتف 256 جيجا بايت، وسعة الرامات 12 جيجا بايت. أما بالنسبة لعدد الكاميرات الخلفية فهم ثلاث بدقة 13+13+48 ميجا بيكسل، والأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل. بسعر 1999 ريال بدلاً من 2699 ريال سعودي.

LULU Hyper Offers الجبارة على اأكسسوارات الهواتف

خصم 250 ريال على أبل اير بودز برو سماعة أذن داخلية، بسعر 849 ريال بدلاً من 1099 ريال سعودي.

خصم 80 ريال على راوتر محمول من ا

تخفيضات لولو هايبر الأفر للعام الجديد على أجهزة الأيفون