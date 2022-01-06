انت الان تتابع تفاصيل خبر اعرف تردد قنوات الانمي على النايل سات 2022 وشاهد ناروتو وون بيس وبليتش مجانا في المنزل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير من المتابعين عن أحدث تردد قنوات الانمي على النايل سات 2022 وخاصة هواة مشاهدة الإنمي الياباني الذي حاز علي انتشار واسع بين الأطفال والشباب في جميع أنحاء الوطن العربي في مصر والخليج والشام وبلاد المغرب نظرا لجودة أفلام ومسلسلات الأنمي والقصص الرائعة التي تعرض من خلالها والتي حازت علي إعجاب الملايين من المتابعين العرب لذا تعرض مجموعة من القنوات العربية مجموعه من أهم مسلسلات الكرتون المدبلجة والمترجمة مثل مسلسل ناروتو ومسلسل بورتو ومسلسل ون بيس ومسلسل بليتش و مسلسل كونان مجانا علي تردداتها وتحقق هذه المسلسلات نسب مشاهدة عالية جدا وينتظرها الآلاف ويتابعون مواعيد عرضها يوميا.

تردد قنوات الانمي على النايل سات 2022 انمي مترجم

نقدم لكم متابعينا الأعزاء أحدث ترددات قنوات الانمي علي النايل سات 2022 والتي يتابعها أعداد كبيرة من الجمهور العربي في كل البلدان والذين يبحثون دوما عن أحدث القنوات التي تعرض مسلسلات الانمي الياباني بدون تشفير علي القمر الصناعي المصري النايل سات لمتابعة أحدث الحلقات والاستمتاع مع الأسرة بمشاهدة أجمل المسلسلات علي التلفزيون واليكم متابعينا أحد

تردد قناه كوين أكشن Qeeun action

يتم عرض مسلسل الإنمي الشهير ناروتو يوميا الساعة 12:00 ظهرا

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة العاصمة AL 3ASEIMA

يتم عرض مسلسل الإنمي الشهير ون بيس يوميا الساعة 10:00 صباحا

التردد: 1083

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ليبيا Libya Ly

يتم عرض مسلسل الإنمي الشهير قاتل الشياطين يوميا الساعة 6:00 مساءا كما يعرض مسلسل الإنمي سلة الفواكة الساعة 7:00 مساءا ومسلسل فلونة وموكلي في تمام الساعة 5:00 عصرا.

التردد: 10815

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة إم بي سي أكشن mbc action

يتم عرض مسلسل الإنمي الشهير بليتش يوميا الساعة 11:00 مساءا

التردد: 12015 أو 11470

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قنوات الانمي على النايل سات 2022 انمي مدبلج

يحب الكثير من المتابعين وخاصة الصغار أفلام الانمي المدبلجة إلي اللغة العربية لأنها أسهل بالنسبة لهم من متابعة الترجمة المكتوبة علي شاشة التلفاز لذا نقدم لكم متابعينا مجموعة مختارة من أهم القنوات التي تقوم بعرض مسلسلات الانمي علي النايل سات 2022 مدبلجة باللغة العربية.

تردد قناة سبيستون Spacetoon

يتم عرض مسلسل الإنمي الشهير الصياد (HunterXHunter) مدبلج يوميا الساعة 10:00 مساءا

التردد: 11785

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة بيور تي في beur Tv

يتم عرض مسلسل الإنمي الشهير كابتن توسوباسا يوميا الساعة 1:00 ظهرا كما يتم عرض مسلسل الإنمي الشهير ناروتو يوميا الساعة 5:30 عصرا

التردد: 10922

الاستقطاب: عمدي (V)

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة تنة ورنة

يتم عرض فيلم الإنمي تنة ورنة وسندريلا وبن تن يوميا ومجموعة من أفلام الانمي المشهورة علي قناة تنة ورنة.

التردد: 11594

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ماجد Majid

يتم عرض مسلسل الإنمي الشهير قوة غليتر للبنات يوميا الساعة 10:00 مساءا

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة تليفازا Telvza

يتم عرض مسلسل الإنمي الشهير دراغون بول يوميا الساعة 12:30 مساءا