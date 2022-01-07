شوف لولو ماركت أقوى عروض الهواتف الذكية في بداية العام

أقوى عروض الهواتف الذكية من لولو ماركت يقدمها الهايبر لجميع عملائها الحاليين والمستقبليين. تختلف أنواع وماركات الجوالات المعروضة وبإصدارات مختلفة. حيث توجد خصومات خاصة على جوالات أيفون التابعة لشركة أبل، وعروض ممتازة على هواتف شركة سامسونج، الكاتل، شاومي، تكنو سبارك وهواوي فضلا عن الأنواع الأخرى. ولا تقف عروض لولو عند الهواتف الذكية فقط وإنما تمتد لتشمل الشاشات الذكية والسلع الغذائية وغيرها الكثير من الأصناف المعروضة داخل أقسام هايبر لولو.

عروض لولو ماركت على الهواتف الذكية

يقدم هايبر لولو جوالات أيفون ١٣ برو سعة ١٢٨ جيجا بايت مقابل أربعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعين ريالا. كما يوجد هاتف أيفون ١٣ برو من سعة ٢٥٦ جيجا بسعر خمسة آلاف ومائة وتسعة وتسعين ريالا.

جوال أيفون ١٣ برو ماكس سعة ١٢٨ جيجا مقابل ٥١٩٩ ريال، سعة ٢٥٦ جيجا بسعر خمسة آلاف وستمائة وتسعة وتسعين ريالا. بينما سعة ٥١٢ جيجا يعرض مقابل ستة آلاف وستمائة وتسعة وتسعين ريال سعودي.

استمتع بالميزات المتعددة لهاتف أيفون ١٣ الذي يعمل بنظام ios 15, upgradable to ios 15.2 التابع لشركة أبل. شاشة مقاس 6.1 بوصة يحتوي على كاميرتين بالخلف بدقة 12 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية 12 ميجا بيكسل. يدعم شبكات الجيل الخامس، يعرض الهاتف سعة 128 ميجا بيكسل بسعر 3799 ريال بدلا من 3999 ريال سعودي.

عروض لولو على جوالات سامسونج

احصل على حسم سبعين ريال عند طلب هاتف سامسونج جالكسي أي 52 اس الجيل الخامس سعة 128 جيجا مقابل 1499 ريال بدلا من 1569 ريال. يعمل بنظام أندرويد 11، رام 8 جيجا بايت مقاس الشاشة 6.5 بوصة ويحتوي على كاميرا رباعية خلفية بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

هاتف سامسونج جالكسي اس 21 إف إي الجيل الخامس سعة 256 جيجا بالإضافة إلى هدية بقيمة 200 ريال متوفر مقابل 2999 ريال.

جوال سامسونج جالكسي أي 03 كور سعة 32 جيجا بايت مقابل 369 ريال سعودي.

Lulu hypermarket

اشتري جوال شاومي ريدمي نوت 10 برو سعة 128 جيجا من هايبر لولو مقابل 1149 ريال.

احصل على هاتف شاومي مي 11 لايت الجيل الخامس سعة 256 جيجا بايت بسعر 1349 ريال بدلا من 1649 ريال بخصم قدره 300 ريال.

Lulu offers

هاتف فيفو واي 72 سعة 128 جيجا الجيل الخامس مقابل 1099 ريال بدلا من 1299 ريال.