نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجودة HD.. استقبل تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة واحدة من أشهر القنوات الرياضية المعروفة في الوطن العربي هي مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الإمارتية، وهي تمتلك أربع قنوات رياضية تقوم من خلالهم المجموعة ببث جميع المبارايات والبطولات المحلية والعالمية والدولية على مدار الأربعة وعشرين ساعة دون انقطاع، فضلًا عن نقل القناة لجميع الأحداث الرياضية، ولهذا السبب يبحث الجماهير عن ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية HD، وفي مقال اليوم سننشر لكم متابعينا الكرام تردد القنوات على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.. تابعونا.

مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية HD

الكثير من الجماهير يبحثون عن ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية HD، والجدير بالذكر أن قنوات أبو ظبي الرياضية تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، وتضم القنوات أربع قنوات فضائية وأربعة لبث البرامج بالمجان، بالإضافة إلى قناة YAS، وتُتيح القنوات الفرصة لمتابعي الكرة المحلية والعالمية بمتابعة المباريات الذي لم يتمكنوا للحضور بأرض الملعب ومشاهدتها، حيث تنقل القنوات جميع المبارايات نقلًا مباشرةً على شاشتها، وبإمكان الجماهير متابعة جميع المبارايات من منازلهم، والجدير بالذكر أن تردد هذه القنوات موجود على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، ونستعرض معكم تردد القنوات التالية:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولى. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الثانية. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الثالثة. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الرابعة. قناة YAS Sports وهي متخصصة لعرض سباقات الهجن والخيل.

1- تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

على النايل سات

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

معدل الترميز: 27500.

على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

معدل الترميز: 27500.

2- تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2

على النايل سات

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

معدل الترميز: 27500.

على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

معدل الترميز: 27500.

3- تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3

على النايل سات وعرب سات

التردد: 11373.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

معدل الترميز: 27500.

4- تردد قناة أبو ظبي الرياضية 4

على النايل سات وعرب سات

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

معدل الترميز: 27500.

5- تردد قناة YAS

على النايل سات

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

معدل الترميز: 27500.

على عرب سات