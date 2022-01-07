شوف تخفيضات تصل لـ60% في بنده السعودية الآن وهداية كتير 1+1 مجانا

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عمر شويل - جدة تخفيضات بنده السعودية، تعتبر بنده من أكبر المتاجر المتوافرة في المملكة العربية السعودية، وتوفر بنده خصومات كبيرة بمناسبة العام الجديد، ولدى بنده عدد كبير من الفروع وكل فرع يتوفر العرض فيه فالخصومات تظل متواجدة حتى نفاذ الكمية، وسوف نقدم لكم من خلال المقال تخفيضات بنده الحصرية في السعودية.

تخفيضات بنده في المملكة العربية السعودية

توفر بنده الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” وارتز 5 توابل صينية مزيج الأعشاب والتوابل 58 جم، شان توابل البرياني 50جم، الفارس مسحوق الكاري 250جم، ٢٤ مانترا زيت الخردل العضوي ١ لتر، يحتوي العرض أيضًا على كلًا من الفارس أوريجانو 40 جم، ايسترين مسحوق فلفل أحمر حار 250جم، مجدي اوريجانو مطحون 35 جم، مهران مسحوق فلفل أسود 100جم.

عروض هايبر بنده السعودية

يشمل العرض أيضًا على تام صلصة التمر الهندي 485 مل، نيرابارا مسحوق سامبار 200 جم، ان مزيج كاراهي مسالا 50جم، شوزين فودز زيت الافوكادو ٢٥٠ مل، نيرابارا بهارات مسالا برياني 100جم، الفارس كمون حب 250 جم، يحتوي العرض أيضًا على شان مزيج التوابل لسيخ الكباب 50جم، 24 مانترا حمص اوراد كامل عضوي 500 جم.

عروض وخصومات هايبر بنده

يشمل العرض أيضًا على كلًا من” ديمه بسكويت تريت محشو، بارني بالحليب والشوكولاتة Barn Chocolateن ريتز بسكويت Ritz، فري شوكولاتة تابليرون Frey Chocolate، ستريت ماكنتوش شوكولاتة Mackintosh Quality Chocolate، كيت كات شوكولاتة KitKat Chocolate، كامبلى فور بسكويت بيتيس Kambly Petils Fours، مكفيتيز بسكويت القمح Mcvities.

خصومات هايبر بنده الحصرية

يشمل العرض أيضًا على إم أند إمز شوكولاتة M&M’s Tube، ديجيستف ماكفيتس Digastive Macvites، أوريو بسكويت Oreo Biscults، بي كولا او فيزي ويزي او ماونتين، صابون سائل لليدين من روزيت Rozzet Liquid Hand Wash، مزيل لمكياج اليعون بمفعول مضاعف نيفيا Nivea Eye Make-up Remover Double Effect، لوشن للجسم من نيفيا.

ويوجد لهايبر بنده أكثر من فرع وجميعهم يعملون على مدار الأسبوع دون أي تأخير فأسرعوا للتواصل معنا في أي وقت وستحصلون على كل ما ترغبون به من منتجات.