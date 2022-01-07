نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عرض جرير السعودية اليوم الجمعة الأولى من 2022 وتنزيلات وخصومات عنيفة على الجوالات والهواتف الذكية في المقال التالي
عرض جرير السعودية 2022، قامت مجموعة jarir bookstore مكتبة جرير بتقديم العديد من العروض المميزة جدًا على بعض المنتجات الموجودة بها الاحتفال بانتهاء سنة 2021 وبداية سنة جديدة وهي 2022 وهذه العروض كانت منذ 23 من شهر ديسمبر الماضي 2021 واستمرت حتى 6 من شهر يناير 2022 وخلال هذا المقال سأتحدث عن هذا الموضوع في شيء من التفصيل.
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افتتاح فرع جديد من مكتبات جرير في المجمعة
قائمه مجموعة مكتبات جرير بفتح فرع جديد في محافظة المجمعة والتي توجد على طريق الملك فهد كما يبلغ هذا الفرع رقم 56 من الفروع الموجودة في المملكة العربية السعودية ويبلغ استثمارات المكتبات جرير نحو 32 مليون ريال سعودي، وكان افتتاح هذا الفرع خلال يوم الأربعاء والموافق 22 من شهر ديسمبر لسنة 2021.
عروض جرير يناير 2021
خلال كل أسبوع في المناسبات الرسمية تقوم مجموعة مكتبات جرير بتقديم العديد من العروض الخاصة بها على جميع المنتجات ومن المعروف أن منتجات جرير تتميز بالجودة العالية و قد قامت بتقديم مجموعة من العروض بمناسبه العام الجديد تتمثل في ما يأتي:
- عروض الجوالات في جرير وسامسونج s20 الترا جرير يوجد داخل العرض هاتف سامسونج جالكسي اس 20 الترا بسعر 3099 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات وعروض جرير ايفون هاتف ابل ايفون 13 ميني سعره مميز جدًا 3299 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم وبطاقة سامبا جرير شاشة نوعه سوني وحجمها 75 بوصه بسعر 5499 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير وشاشة نوعها حجمها 58 بوصة بسعر مميز جدا 199 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات و عروض جرير هواوي يوجد هاتف هواوي نوفا 87 التخزينية 128 جيجابايت بسعر 1599 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير و عروض جوالات جرير هاتف فيفو واى 20 بسعر 569 ريال سعودي سعة التخزين 64 جيجا بايت .
- عروض جرير على الجوالات واسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير لساعة من هواوي واتش بسعر 549 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم وتخفيضات جرير جوال سامسونج جالكسي 72 سعة 64 بسعر 1499 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير والتقسيط من جرير لهاتف هواوي نوفا 8 سعته التخزينية 64 ريال سعودي بسعر 1199 ريال سعودي.
- عرض جرير جوال نوكيا جي 20 بسعر 539 ريال سعودي من جوالات مكتبة جرير.
- عروض مكتبة جرير للجوالات ساعة سامسونج جالكسي ووتش بسعر 1149 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين سوار اللياقة من جيرمن بسعر 2599 ريال سعودي.
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