شوف عرض جرير السعودية اليوم الجمعة الأولى من 2022 وتنزيلات وخصومات عنيفة على الجوالات والهواتف الذكية

عرض جرير السعودية 2022، قامت مجموعة jarir bookstore مكتبة جرير بتقديم العديد من العروض المميزة جدًا على بعض المنتجات الموجودة بها الاحتفال بانتهاء سنة 2021 وبداية سنة جديدة وهي 2022 وهذه العروض كانت منذ 23 من شهر ديسمبر الماضي 2021 واستمرت حتى 6 من شهر يناير 2022 وخلال هذا المقال سأتحدث عن هذا الموضوع في شيء من التفصيل.

عروض جرير اليوم الخميس والتنزيلات الأخيرة لعروض نهاية العام على الإليكترونيات بصفة عامة.. شاهد الأسعار

افتتاح فرع جديد من مكتبات جرير في المجمعة

قائمه مجموعة مكتبات جرير بفتح فرع جديد في محافظة المجمعة والتي توجد على طريق الملك فهد كما يبلغ هذا الفرع رقم 56 من الفروع الموجودة في المملكة العربية السعودية ويبلغ استثمارات المكتبات جرير نحو 32 مليون ريال سعودي، وكان افتتاح هذا الفرع خلال يوم الأربعاء والموافق 22 من شهر ديسمبر لسنة 2021.

عروض جرير يناير 2021

خلال كل أسبوع في المناسبات الرسمية تقوم مجموعة مكتبات جرير بتقديم العديد من العروض الخاصة بها على جميع المنتجات ومن المعروف أن منتجات جرير تتميز بالجودة العالية و قد قامت بتقديم مجموعة من العروض بمناسبه العام الجديد تتمثل في ما يأتي: