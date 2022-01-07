طريقة عبقريه لتفصيص الرمان بسرعه الصاروخ وطريقه مبتكرة ستجعلك تعشقين الرمان للابد

يعتبر الرمان من الفواكه التي تحتوي على فوائد عديدة وقد انتشر مؤخرًا عصير الرمان، والذي يتميز بطعمه اللذيذ والشهي، كما أنه منعش ويمد الجسم بالطاقة والنشاط، ولكن تعاني بعض ربات البيوت من تقشير الرمان بطريقة صحيحة، فنقدم لكِ سيدتي طريقة عبقريه لتفصيص الرمان بسرعه.

طرق لتقشير الرمان بسهولة

نقدم لكِ أكثر من طريقة بسيطة وسريعة، لن تحتاج إلى وقت طويل إلى التقشير بل ستتمكنين تقشير كمية من الرمان في وقت قصير:

الطريقة الأولى لتقشير الرمان

قومي بتقطيع الرمان من الأعلى والتخلص من رقبته إلى أن تظهر بذوره.

ثم قومي بتقطيعه من الأعلى إلى الأسفل من جميع النواحي كأنك تقشرين برتقال.

قومي بالضغط على الجوانب المكسورة من الأعلى إلى الأسفل.

تصبح لديكِ الرمانة مفتوحة وتشبه الوردة قومي بتفريغها في الطبق.

وكرري الخطوات مع باقي الرمان.

الطريقة الثانية لتقشير الرمان

احضري الرمانة على طاولة وقومي بالضغط عليها بقوة كما إنكِ تضغطين على الليمون.

قومي بشق الرمان إلى جزئين.

قومي بوضع الجزء الأول من الرمانة في بقاع مجوف.

قومي بضرب الجزء الثاني من الرمانة بالملعقة.

ستبدأ حبوب الرمان في التساقط في الطبق.

قدميه وبالهنا والشفا.

طريقة تقشير الرمان بسرعة في 30 ثانية

الطريقة الأولى:

قومي بغسل الرمان جيدًا بالماء.

احضري السكينة وقومي بتقشير الرمان أفقي من أعلى الرمانة.

ثم تقومي بتقطيعها بالطول من طرفيها.

احرصي إثناء التقطيع أن يكون مركز الرمانة سليمة.

قومي بإزالة قشر الرمان الموجود في المنتصف.

قومي بتفصيص الرمان بكل سهولة وقد تخلصتِ من القشرة.

الطريقة الثانية: