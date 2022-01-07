نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الجمعة الأولى من العام الجديد وخصومات مبهرة على السلع الطازجة واحتياجات المنزل في المقال التالي
عروض هايبر بنده الجمعة، عروض هايبر بنده السعودية من الموضوعات المهمة جدًا والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي وذلك لأن العروض التي تقدمها هايبر بنده تكون عروض مميزه للغاية ويقدمها بشكل أسبوعي و خلال هذا المقال تحدث عن بعض العروض التي تقدمها هايبر بنده وإذا كنت ممن يرغب في معرفة هذه العروض في عليك بمتابعة المقال الى النهاية وستصل إلى ما ترغب في معرفته.
عروض بنده اليوم الخميس اليوم والتخفيضات العملاقة التي تصل إلى 50% لشهر يناير 2022
بعض المعلومات عن بندة وهايبر بندة السعودية
أسواق هايبر بنده من أشهر سلاسل الشركات الغذائية في المملكة العربية السعودية التي تفخر بأنها تخدم حوالي 106 مليون مواطن في المملكة العربية السعودية، وقد تم الاستحواذ عليها من قبل شركات سهولة والتي جعلتها من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية وإحداث التطور وقد تم إنشاء مجموعة شركات بندا على يد حمودة إبراهيم.
عروض بنده اليوم بالمملكة
يقدم هايبر بنده هذا الاسبوع مجموعة من العروض والتخفيضات على بعض منتجاته والتي تتمثل فيما يأتي:
- عروض هايبر بندة جدة يوجد مكرونة إيطاليانو حجم العبوة 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع أكياس شاي ربيع المزاج الأصلي عدد العلبة 300 كيس بسعر 26.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم ارز مزه بسمتي ابو كاس حجم 10 كيلو بسعر 250.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة زيت ذرة عافيه حجم 9 لتر بسعر .79.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده دجاج فقيه بسعر 124.95 ريال سعودي الكرتونة.
- عروض بنده هذا الاسبوع يوسفي مصري بسعر 2.95 ريال سعودي للكيلو.
- تخفيضات هايبر بنده جبن أبيض دوبل كريم هنغاري سعر الكيلو .12.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة جمبري مزرعة حجم 70 كيلو .24.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية جبنة موزاريلا مبشورة كامل الدسم المراعي حجم 750 جرام بسعر 26.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي 3 حبات زبده المملحة المراعي حجم 100 جرام بسعر 10.95ريال سعودي.
- عروض بنده جده كونتري كورن فليكس نستله سعر الكيلو 18.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم فيليه سمك ابيض سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.
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