شوف أقوى العروض الأسبوعية من هايبر بنده خصومات تصل إلى 50%

أقوى العروض الأسبوعية التي يقدمها هايبر بنده، حيث قام الهايبر بعرض منتجاته التي كسبت ثقة الكثير من العملاء ويتسارع الجميع لمعرفة العروض التي يقدمها هايبر بنده. حيث قام الهايبر بتقديم الكثير من العروض هذا الأسبوع على الأجهزة الكهربائية والمناديل ومنتجات العناية بالأطفال ومنتجات العناية الشخصية. كما يوجد الكثير من التخفيضات في بروشور العروض على هواتف المحمول الذكية والعديد من المعلبات من معلبات التونة والزيتون والبقوليات والكثير من المنتجات الغذائية التي تحتاجها جميع المنازل، وفي السطور القادمة سنقوم باستعراض بعض من هذه العروض.

عروض هايبر بنده

احصل على عدس زين بوزن 800 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 17 ريال سعودي للحبتين.

اشتري حمص مع برغل بالإضافة إلى ذرة فشار زين بوزن 800 جرام، بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 15.90 ريال سعودي للحبتين.

قم بالحصول على زيتون أخضر شرائح مع زيتون أسود كوبوليفا بوزن 360 جرام، بسعر12.95 ريال سعودي للحبة بدلا من 16.95 ريال.

قم بشراء لحم تونا خفيف بالزيت النباتي ألوها بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 13.90 ريال سعودي للحبتين، وبوزن 185 جرام.

فريكة زين بسعر 7.95 ريال سعودي بدلا من 11.95 ريال سعودي للحبة.

احصل على شرائح فطر قودي بوزن 400 جرام وبسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 15.90 ريال سعودي للحبتين.

اشتري فطر كامل بالإضافة إلى فطر مقطع و فطر مقطع شرائح هيبا بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 24 .75 ريال لثلاث حبات.

هايبر بنده

قم بالحصول على شوكولاتة كيندر ديلايس بسعر 16.95 ريال بدلا من 21.95 ريال سعودي للحبة.

اشتري شوكولاتة مينيز سيليكشن ديري ميلك كادبوري بوزن 500 جرام، بسعر 34.95 ريال سعودي بدلا من 54.95 ريال سعودي للحبة.

كيك كوكولاين لو بوزن 165 جرام، بسعر 11.50 ريال بدلا من 15.95 ريال سعودي.

احصل على حلاوة مصاص لوليبوز تشوبا تشبس بوزن 120 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 20.50 ريال سعودي للحبتين.

عروض بنده