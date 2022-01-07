نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مضمونة لترشيد استهلاك الكهرباء في المقال التالي
ترشيد استهلاك الكهرباء، تلقى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء خلال الأونة الأخيرة العديد من الشكاوي التي تفيد بخصوص ارتفاع قيم فواتير الكهرباء على الرغم من عدم الإفراط في الاستهلاك ولهذا صرح رئيس الجهاز أن معدلات الاستهلاك تزداد بسبب المفهوم الخاطئ للترشيد عند المواطنين وأكد أن هناك العديد من الأجهزة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء حتى حين تكون مغلقة مثل التليفزيون وشاحن الهاتف المحمول وفي هذا الصدد سنتعرف من خلال مقال اليوم على خمسة أجهزة هم الأكثر استهلاكاً للطاقة الكهربائية وكيفية المحافظة على الكهرباء من الإهدار.
أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء
تتعدد أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء إلا أن أشهرها هي استخدام أجهزة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة وسوف نذكر لكم فيما يلي ما هي هذه الأجهزة خلال السطور القادمة بالإضافة إلى وجود مشكلات تقنية في العدادات في بعض الأحيان تتسبب في القراءة الخاطئة أو ترك الفيش في المقبس الكهربائي بعد إطفاء الجهاز المستخدم.
الأجهزة التي تسبب ارتفاع قيمة الفواتير
وقد ذكر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أنه يوجد بعض الأجهزة التي تجعل قيمة الفواتير مرتفعة ويجب ترشيد استخدامها، وهذه الأجهزة هي:
- المكيف الكهربائي وهي من الأجهزة التي تُستخدم بكثرة في فصول الصيف الحارة وتتسبب في هدر الكثير من الطاقة الكهربائية.
- الكاتيل أو البراد الكهربائي وهو أحد الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء نظراً لاستخدامه بمعدلات كثيرة.
- الغسالة هي واحدة من الأجهزة التي لا يمكن الاستغناء عنها ويتم استخدامها بشكل شبه يومي وتتسبب في ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء نظراً لاستهلاكها كميات كبيرة منها إلا إن الغسالات الحديثة توفر الكثير من الطاقة ولهذا يجب الحرص على نزع الفيشة بعد الإنتهاء من استخدامها لتوفير الكهرباء.
- جهاز تسخين الخبز يستهلك ما يقرب من 1350 وات في الساعة وهو رقم كبير للغاية.
- راوتر الإنترنت، في ظل انتشار التكنولوجيا ودخولها الكثير من البيوت تجد أجهزة الراوتر يتم استخدامها من قبل العديد من الأشخاص الأمر الذي يتسبب في استهلاك كميات كبيرة من الطاقة ولهذا يجب فصل الجهاز ليلاً وفي الأوقات التي لا يُستخدم خلالها.
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