اصنعي بنفسك أقوى مسحوق غسيل منزلي وتمتعي برائحة ملابس جميلة ومنعشة

مسحوق غسيل المنزلي ، من أقوي المساحيق التي تحتاجها جميع السيدات لتجعل ملابسها جميلة ومنعشة طول اليوم، وتفوح منها رائحة عطرية جميلة، وهو بديل المساحيق الأخرى التي تباع في الأسواق وتسبب تلف الملابس وتسبب الاصفرار الدائم الذي يصعب إزالته، كما يحتوي على بعض المكونات الطبيعية الجبارة التي تعمل على إزالة البقع الصعبة والأوساخ المتراكمة بشكل رائع، كما يحافظ على نعومة الأيدي ولا يسبب تهيج الجلد، كما يجعل ملمس الملابس ناعم وجميل طول الوقت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل أقوى مسحوق غسيل منزلي للغسلات العادية والاتوماتيك برائحة عطرية جميلة تدوم طول اليوم بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات أقوى مسحوق غسيل منزلي

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل مسحوق سريع بالمنزل وهى كما يلي:-

كوب من ملح الليمون. ربع كوب من بيكربونات الصوديوم. كيلو من مسحوق الغسيل العادي. ثلاث أكواب من الصابون الغسيل المبشور.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أقوى مسحوق غسيل منزلي للغسلات العادية والاتوماتيك لإزالة البقع الصعبة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر بولة كبير الحجم ونضع به ملح الليمون، والبيكربونات الصوديوم والصابون المبشور ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نقوم بإضافة مسحوق الغسيل العادي على للخليط ونقلب برق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بنقع الملابس البيضاء بالماء الفاتر ونضيف إليها المسحوق ونقلبهم مع بعض جيداً.

نترك الغسيل منقوع لمدة ساعة تقريباً، ثم نقوم بغسل الملابس جيداً، وسوف تلاحظين إزالة البقع الصعبة منها بكل سهولة.

أسباب رائحة الملابس الكريهة

سوف نتعرف على بعض الأسباب التي تجعل رائحة الملابس كريهة وهى كما يلي:-