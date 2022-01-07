تفصيص الرمان بطريقة سهلة وبسيطة جربها الآن

تفصيص الرمان بطريقة سهلة، يعد الرمان أحد أنواع الفاكهة التي يحبها العديد من الأشخاص ويفضلون تناولها نظراً لفوائدها الغذائية المتعددة وحلاوة طعمها إلا أن البعض يواجه صعوبة في تقشير وتفصيص الرمان ولهذا نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة تفصيص الرمان بسهولة وذلك في إطار تغطيتنا لكافة المواضيع التي تشغل تفكير المتابعين الكرام.

أفضل طريقة لتفصيص وتقشير الرمان

للاستمتاع بتناول الرمان يجب تقطيعه بالطريقة الصحيحة لتسهيل عملية تناوله والتي تتم من خلال الخطوات التالية:

قومي بإزالة الجزء السفلي والعلوي من ثمرة الرمان.

احضري سكيناً ثم قومي بتحديد الجزء الخارجي منها حتى الحافة البيضاء من الداخل، وقطعيها على شكل فصوص البرتقال.

قومي بتثبيت الجزء الداخلي من الرمان جيداً بأحد أصابعك ثم قومي بنزع الأجزاء التي تلتصق فيها الحبوب.

احضري صحن التقديم وفصصي فيه حبات الرمان.

ويمكنك تثبيت الجزء الداخلي كما هو ثم تطرقين عليه بملعقة خشبية وسوف يتم تفريط الحبوب بسهولة.

كيف تحفظين الرمان

يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على طريقة حفظ الرمان بعد تقشيره، وهي طريقة سهلة للغاية سنتعرف عليها من خلال السطور التالية:

بعد تقشير ثمرة الرمان وتفصيصها قومي بغسلها جيداً بالماء البارد.

ثم قومي برش كمية من السكر عليها (كوب من السكر على أربعة أكواب من الرمان) وقلبي جيداً حتى تختلط حبات الرمان مع السكر.

بعد ذلك قومي بوضعها في برطمان محكم الإغلاق أو كيس بلاستيك واحفظيها في الثلاجة إلى حين تناوله.

فوائد الرمان الصحية

أثبتت العديد من الدراسات أن الرمان يتمتع بالكثير من الخصائص الطبية التى تعالج الكثير من الأمراض وتحافظ على سلامة الجسم، ومن فوائده المتعددة نذكر التالي: