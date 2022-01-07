نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات 50% على جميع احتياجات المنزل والأسرة من بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق بنده وهايبر بنده الأسبوعية في السعودية من الأربعاء 2 جمادي الثاني ومستمرة معكم حتي الثلاثاء 8 جمادي الثاني 1443 مع خصومات 50% لجميع احتياجات الأسرة والمنزل منتشرة في كل الفروع التابعة لبنده حيث يمكنكم التسوق للحصول على عروض التوفير المقدمة ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على بعض المنتجات سواء الغذائية أو المنظفات والعناية الشخصية التي جاءت بالعروض بالإضافة إلى عروض الجوالات التي تقدمها.

عروض وخصومات 50% على جميع احتياجات المنزل والأسرة من بنده

تتوفر جميع الاحتياجات العائلية والمنزلية داخل عروض أسواق بنده حيث تقدم زيت ذرة عافية 9 لتر بسعر 79.95 ريال سعودي بضمان أقل سعر وأرز مزة بسمتي أبو كاس 10 كيلو بسعر 52.95 ريال سعودي لكل متسوق 3 كيس فقط كما يمكنك الحصول على أكياس شاي شاي ربيع المذاق الأصلي 300 كيس بسعر 26.95 ريال سعودي بدل من 48.25 ريال كما تقدم مع ضمان أقل الأسعار جبنه موزاريلا مبشورة كامل الدسم المراعي 750 جرام بسعر 26.95 ريال سعودي و 1 + 1 من معجون طماطم رنا 8 في 135 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي وشطه حارة رنا 474 جرام بسعر 1+ى1 مع توفير 50% ليكون بسعر 5.50 ريال سعودي كما تقدم مجموعة متنوعة من التوابل والمكسرات بجودة عالية مع أسعر مناسبة ومنها فستق محمص ومكسرات مشكلة عادي وبهار مشكل مطحون وحب أبيض خشن تركي وهريس تركي وكمون مطحون.

عروض اللحوم المبرد والدجاج

تقدم مختلف أنواع اللحوم البرازيلي المبرد مع فخد خروف أسترالي بالعظم ودجاج اليوم وفقيه ودجاج التنمية مع عدد من الخصومات التي تقدمه بنده لكل نوع.

المخبوزات

نفضل جميعاً تناول المخبوزات الطرية الهشة المخبوزة يومياً وتقدم الأسواق مخبوزات يومية مختلفة منها بسكويت مصري مدور وبيتي فور مشكل وتورتيلا الأمراء ومعمول بالتمر وخبز البرجر بالبطاطس وكعك بلدي الخليج وغيره.

كما يوجد عروض على مختلف حفاضات الأطفال وعروض على المنظفات حيث يوجد عرض يمكنك من خلاله الحصول على سائل غسيل الملابس برسيل باور جل 7 لتر بسعر 57.95 ريال سعودي فقط وسائل مبيض كوينكس 4 لتر 1 + 1 بسعر 19.95 ريال سعودي كما يوجد غيره من العروض على كل منتجات المنظفات وعروض على منتجات العناية الشخصية المختلفة.

عروض الجوالات

الآن يمكنك الحصول على جوال تي سي ال 20 بسعر 849 ريال سعودي بدل من1199 ريال كما تقدم جوال تي سي ال 10 ال بسعر 699 ريال سعودي بدل من 849 ريال.

احصل علي جوال شاومي ريدمي 10 بسعر 549 ريال سعودي وشاومي ريدمي 9 اي بسعر 349 ريال سعودي وشاومي ريدمي نوت 10 اس بسعر 799 ريال سعودي بدل من 949 ريال.

كما توجد بالعروض جوالات سامسونج والكاتيل 3 اكس وفيفواي بأنواع مختلفة كما تتوغر سماعات آبل اير بودس 2 وسماعات لاسلكية برو بودس روكسون وغيرها.

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