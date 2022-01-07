شوف عروض اكسترا للجوالات سامسونج وايفون واكسسوارات الجوال extra بأرخص سعر حتى 22 يناير

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عمر شويل - جدة تسوق بأرخص الأسعار مع أقوى عروض العودة للدراسة على الجوالات واكسسوارات الجوال حتى 22 يناير 2022 في عروض اكسترا السعودية، وتخفيضات شاملة لمختلف أنواع الجوالات، وكذلك اكسترا اكسسوارات جوال ايفون، هواوي، وكذلك ايفون، وخصم أضافي على ملحقات أجهزة ابل، والمزيد من التخفيضات على المنتجات والأجهزة الإلكترونية في extra.

عروض اكسترا للجوالات

عروض اكسترا للجوالات من ماركة سامسونج بمواصفات فريدة من نوعها، ومن أهمها قابلية بعض الجوالات للطي مثلما نجد في جوال سامسونج جالكسي زد فليب 3 ذو الأداء المتميز، ومميزات أخرى تميزه مثل الرامات العالية التي تجعل الجوال يعمل بأداء سريع، ثم ننتقل إلى أحدث الجوالات وهو جوال سامسونج جالكسي زد فولد 3 ذو شاشة 7.6 بوصة، بحيث تمنحك رؤية أوضح لما يتم تصفحه في الجوال، وأيضاً 12 جيجا رام، بالإضافة إلى الشبكة 5G التي تتواجد في كلاهما بالإضافة إلى اصدارات أخرى من سامسونج، ومن بينها سامسونج جالكسي اس21 بلس.

سامسونج جالكسي اس 21 بلس 5G بسعر 3099 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

اكسترا سامسونج جالكسي زد فليب 3 شبكة 5G بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي زد فولد 5G 3، بسعر 6499 ريال سعودي بدلًا من 6799 ريال سعودي.

ايفون اكسترا

عروض لا تقاوم على كل ما يخص جوالات ايفون، سواء كانت جوالات، أغطية للجوالات، اكسسوارات جوال، فتأتي عروض اكسترا على جوالات ايفون 13 بكافة اصدراتها، وبالنسبة إلى ملحقات جوالات ايفون يوجد خصم 10% على ثمنها عند شراء أحدها، ولا تنتهي عروض ايفون اكسترا حيث يمكنكم التمتع بخصم لأكثر من نصف السعر أي حوالي 60% من قيمة سعر أغطية جوالات ايفون 12.

ايفون 13 برو اكسترا، 256 جيجابايت، بسعر 5199 ريال سعودي.

عروض اكسترا اكسسوارات جوال هواوي

ملحقات جوال هواوي من شاحن متنقل سعة 10000 مللي امبير، وكذلك سماعات رقبة بلوتوث من هواوي بأرخص سعر في اكسترا، ومتاح منها اللونين الأسود والأخضر، كما يتوافر هواوي سوار رياضي ذو 96 وضع للتمارين الرياضية للاختيار من بينها حسب ما تريد، ويمتاز بالبطارية التي تعمل حتى أسبوعين.