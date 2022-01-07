أسنانك صفراء وفيها جير... تعالى أقولك على طرق طبيعية لإزالة الأصفر وتسقط الجير وتبيض الأسنان مثل اللؤلؤ

طرق طبيعية لإزالة الأصفر وتسقط الجير، تبييض الأسنان من أكثر الأمور التي يتجه إليها الكثير للحصول على أسنان نظيفة بيضاء تظهر جمال ابتسامتك حيث أن الأسنان الصفراء تعطي منظر قبيح الوجه وتعبر عن عدم نظافة الشخص فهي تحتاج إلى اهتمام ورعاية لتظل دائمًا بيضاء نظيفة وخالية من أي تراكم للجير وإليكم وصفات تبييض الأسنان في المنزل.

طرق طبيعية لإزالة الأصفر وتسقط الجير

يُعدْ قشر الموز من المواد المهمة التي تساعد على التخلص من صفار الأسنان حيثُ يحتوي القشر على كثير من المعادن المهمة مثل المغنيسيوم ويمكن استخدامه بالطريقة التالية:

نحضر حبة من الموز الناضج حيثُ يكون القشر نظيف تمامًا وغير مائل للأسود.

نقشر الموزة ونأخذ القشرة ومن الجهة الداخلية لها نقوم بفرك الأسنان بها جيدًا من الداخل والخارج.

نضع قشرة الموزة على الأسنان ونتركها بضع دقائق.

نرفع القشرة من الأسنان ونقوم بعمل مضمضة للفم ومع تكرار هذه التجربة نحصل على أسنان نظيفة وناصعة البياض.

الوصفة الثانية لتبييض الأسنان

نستخدم في هذه الطريقة صودا الخبز حيثُ تساعد في إزالة الطبقة الصفراء الملتصقة بالأسنان ويتم الاستخدام بالخطوات التالية:

في وعاء صغير نضع ملعقتين من صودا الخبز و نضيف عليها مقدار نصف ملعقة من معجون الأسنان المستخدم.

نخلط المكونات مع بعضها ثم نضع منه على الأسنان مع الفرك بأطراف الأصابع.

نحرص أن لا يلامس الخليط الشفاة من الخارج.

نترك المزيج بضع دقائق ثم يُغسل بالماء ونلاحظ الفرق مع تكرار هذه الوصفة.

الوصفة الثالثة لتبييض الأسنان والتخلص من الاصفرار