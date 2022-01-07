نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات مفاجئة في أسعار جوالات سامسونج وشاومي وهواوي ضمن عروض يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات مفاجئة في أسعار جوالات سامسونج وشاومي وهواوي ضمن عروض يناير، مع دخول الأسبوع الثاني من يناير 2022 حدثت تغيرات غير متوقعة في أسعار الهواتف الذكية بأنواعها، حيث انخفضت الأسعار في معظم المتاجر بشكل ملحوظ وذلك عكس التوقعات، لذا جمعنا بين أيديكم أفضل العروض المتوفرة على هواتف شاومي وسامسونج وهواوي للمقارنة والاختيار من بينها. ونبدأ تقريرنا مع جوالات شاومي والنسخة الأحدث 11T برو 5G سعة 256 جيجا بايت و8 جيجا رام، حيث توفر هذا الهاتف باللون الرمادي لدى أمازون السعودية بسعر 2199 ريال + 12 ريال للتوصيل، كما يتوفر الجوال بنفس السعة ولكن باللون الرمادي النيزكي ضمن عروض مكتبة جرير بسعر 2199 ريال مع ضمان لمدة سنتين. وتوفر أيضاً شاومي 11T برو لدى نون بسعر 2198 ريال مع ضمان لمدة 24 شهر والتوصيل مجاني.

تخفيضات مفاجئة في أسعار الجوال بالسعودية

ونستمر مع أبرز عروض هواتف شاومي حيث توفرت النسخة العالمية الأبرز شامومي بلاك شارك 3، وذلك في عرض حصري بسعر 2940 ريال + مصاريف الشحن فقط بمتجر أمازون، والذي ينفرد أيضاً بعرض حصري على هاتف شاومي مي 10 5G بسعر 3395 ريال + 12 ريال للشحن، كما توفرت أيضاً نسخة يوث من شاومي مي 10 بسعر 2115 ريال فقط. وتوفر شاومي مي 10T برو 5G بسعر 2444 ريال في كارفور السعودية بينما بلغ سعره حوالي 2638 ريال في أمازون. أما شاومي مي 8 فقد بلغ سعره في أمازون 1590 ريال، بينما وصل سعره في متجر هناك HNAK حوالي 1806 ريال.

تحديث أسعار هواتف سامسونج

أما بالنسبة لآخر تحديث حول أسعار هواتف سامسونج وأفضل العروض المتوفرة بالسعودية، فقد توفر جوال سامسونج جالاكسي S21 بلس 5G لدى كارفور ماركت بليس بسعر 3579 ريال والتوصيل مجاني، كما توفرت نسخة الالترا 265 جيجا بايت بسعر 4824 ريال. وتتوفر نسخة البلس لدى أمازون السعودية بسعر 3710 ريال بينما وصل سعر نسخة الالترا 128 جيجا بايت إلى 3799 ريال، أما في عروض جرير للجوال فقد وصل سعر اس 21 بلس إلى 3299 ريال، كما توفر الهاتف بنفس السعر ضمن عروض اكسترا لشهر يناير على الهواتف الذكية، بينا وصل سعر نسخة الترا 265 جيجا بايت في كلا المتجرين إلى 4299 ريال.

ووصل جالاكسي نوت 20 بسعة 256 جيجا بايت ضمن عروض نون الأخيرة إلى أرخص سعر له وهو 2199 ريال، بينما بلغ سعر الهاتف في جرير 2599 ريال بنفس السعة، ووصل سعره في أمازون إلى 2499 ريال + مصاريف الشحن. كما توفر جالاكسي نوت 10 بلس في متجري أمازون ومشترياتي فقط، ووصل سعر سعة 256 جيجا بايت من الهاتف في أمازون إلى 3195 ريال، بينما توفر الهاتف بنفس السعة بسعر 4491 ريال في مشترياتي.

أحدث عروض الهواتف الذكية

وفي آخر تحديث لأسعار جوالات هواوي في السعودية فقد توفر هواوي nova 7 بسعر 1804 ريال لدى أمازون، بينما بلغ سعره 1805 ضمن عروض نون، ووصل السعر إلى 1899 ريال عند طلب الهاتف من شركة هواوي أونلاين. وتوفر جوال هواوي نوفا 5T 4G لدى كارفور ماركت بليس سعة 128 جيجا بايت و8 جيجا، السعر 2170 ريال والتوصيل مجاني. كما يتوفر الجوال لدى أمازون السعودية بسعر 1795 ريال + 12 ريال للتوصيل، أما في عروض نون السعودية فقد وصل سعر الهاتف إلى 1830 ريال.

ووصل سعر هواوي P30 إلى 1999 ريال فقط في عرض حصري من متجر HNAK، وذلك بتخفيض كبير عن الأسعار في أمازون والذي يوفره بسعر 2701 ريال، وعن الأسعار في مشترياتي أيضاً والذي يوفر الهاتف بسعر 2392 ريال. وتوفرت نسخة البرو من P30 في أمازون بسعر 3508 ريال بينما وصل السعر في مشترياتي إلى 3427 ريال. ويمكنك أن تجد أرخص سعر لهاتف هواوي ميت 30 برو في أمازون الذي يوفره بمبلغ 2950 ريال، بينما يمكنك أن تحصل على هواوي ميت 40 برو بأرخص سعر من الشركة نفسها وبفارق كبير عن بقية المتاجر.