نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 2022 Tele Tchad تشغيل تردد قناة تيلي تشاد الجديد على القمر نايل سات 2022 لمتابعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل مجاني بدون تشفير في المقال التالي

عمر شويل - جدة نحن على موعد مع انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون البطولة القوية التي يشارك بها عدد كبير من المنتخبات في قارة افريقيا، وبالتزامن مع ذلك فنجد أن علميات البحث تزداد بشكلٍ كبير للتعرف على تردد القنوات الناقلة للبطولة بشكل مجاني بدون تشفير، ومن أهم هذه القنوات قناة تيلي تشاد الشهيرة التي اعلنت عن حصولها على حقوق نقل كافة مباريات البطولة، ونستعرض من خلال هذه السطور تردد قناة تيلي تشاد الجديد على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة كافة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022.

قناة تيلي تشاد الناقلة لكافة مباريات كأس الأمم الافريقية 2022

أعلنت قناة تيلي تشاد رسميا خلال الايام الاخيرة حصولها على حقوق نقل كافة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون، والتي تعد من القنوات الحاصلة على حقوق نقل مباريات البطولة بشكل مجاني وعرضها مباشرة بدون تشفير على الاقمار الصناعية المختلفة، مثل القمر الصناعي نايل سات، والتي تعتبر واحدة من أشهر القنوات الرياضية في قارة افريقيا بشكل عام.

تردد قناة تيلي تشاد الجديد على نايل سات 2022

تم تحديث التردد الجديد الخاص بقناة تيلي تشاد على القمر الصناعي نايل سات خلال الفترة الاخيرة، وذلك بهدف تحسين جودة المشاهدة لكافة المشاهدين في جميع انحاء قارة افريقيا وفي العالم العربي بشكل عام، حيث يمكن متابعة كافة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 مباشرة بدون تشفير وذلك عبر شاشة قناة تيلي تشاد الرياضية مباشرة من خلال ادخال التردد التالي.

تردد قناة تيلي تشاد الجديد على القمر الصناعي نايل سات 12015.

من خلال اختيار الاستقطاب الافقي للقناة.

تحديد معدل الترميز 27500.

عن طريق اختيار معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الامم الافريقية 2022

وقد أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن جدول مواعيد كافة مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الامم الافريقية 2022، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر على النحو التالي.