اسرار تفسير الاحلام وما هى الاحلام التى لا يجب ان تقال

اسرار تفسير الاحلام، أن تفسير الأحلام يعتبر علم واسع المجال ويوجد له كثير من المفسرين لذلك نجد هناك كثير من الناس يتجهون إلى المفسرين أو المشايخ أو عن طريق الإنترنت لقيام أحد بتفسير أحلامهم ولكن هناك بعض العلامات والدلال التي تكون حقيقة وتظهر سر أو جانب من جوانب حياتك عند أخبارها لأحد لذلك سوف نقوم بالتعرف عليها من خلال هذا المقال.

خمس أحلام لا يجب حكيها لأحد أو علامات في الأحلام يجب أن نتعرف عليها

هناك أحلام لا يجب أن يحكيها الأنسان لأي أحد وذلك حتى لا يقع الأنسان له أي ضرر فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروى معلقة على ظهر طير فيجب عدم التحدث أو ابلاغ أحد الروى حتى لا يحدث أي ضرر هذه الروى هي:

تساقط الأسنان بسبب أو من غير سبب يجب على الرأي عدم التحدث لأحد أو للمفسرين بهذا الحلم.

عند روية أن الميت يأتي ويأخذ أحد من أفراد الأسرة إلى مكان ما ولن يعود أو يأخء اشياء ثمينة من المنزل تحزن الأسرة ولا يرجعها.

روية النار تشتعل في المنزل أو تخرج من السرير أو الاصابع.

لدغ العقارب والثعابين وخاصة السوداء حيث هناك فرق بين الروى لهم بالوان أو ذات اللون الأسود.

خروج الدم وسيلانه في الحلم كان من البيت او يخرج منك او من غيرك أو ساقية تخرج دم فيجب عدم أخبار أي أحد بهذه الأحلام .

نصائح قبل النوم

من أبرز النصائح التي لا بد أن يعرفها الجميع حتى ينعموا بنومة هادئة هي النصائح التالية: