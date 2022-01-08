شوف بدأت أسواق العثيم بتفعيل الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي في برنامج اكتساب

الآن بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين بالوزارة، بدأت أسواق العثيم بتفعيل الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي في برنامج اكتساب، ولا تفوتك أقوى العروض مع توفير أكثر في أسواق العثيم، وأيضا لا تفوتكم عروض ‫الويكند‬ في أسواق عبد الله العثيم، وتفضلوا الآن بزيارة العثيم واستمتعوا بفرصة توفير رائعة حيث تقدم أسواق العثيم أسعار مجنونة تصل إلى نصف السعر الأصلي للمنتجات، خصومات كبرى في معارض العثيم وعروض خاصة لن تحصل عليها من أي مكان أخر داخل المملكة، بدأت هذه العروض من الأربعاء 5 يناير وتنتهي في يوم الثلاثاء 11 يناير أو حتى نفاذ الكمية من داخل أسواق العثيم.

بدأت أسواق العثيم: