نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بدأت أسواق العثيم بتفعيل الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي في برنامج اكتساب في المقال التالي
الآن بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين بالوزارة، بدأت أسواق العثيم بتفعيل الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي في برنامج اكتساب، ولا تفوتك أقوى العروض مع توفير أكثر في أسواق العثيم، وأيضا لا تفوتكم عروض الويكند في أسواق عبد الله العثيم، وتفضلوا الآن بزيارة العثيم واستمتعوا بفرصة توفير رائعة حيث تقدم أسواق العثيم أسعار مجنونة تصل إلى نصف السعر الأصلي للمنتجات، خصومات كبرى في معارض العثيم وعروض خاصة لن تحصل عليها من أي مكان أخر داخل المملكة، بدأت هذه العروض من الأربعاء 5 يناير وتنتهي في يوم الثلاثاء 11 يناير أو حتى نفاذ الكمية من داخل أسواق العثيم.
بدأت أسواق العثيم:
- وفر مع أسواق عبد الله العثيم واشتري كيلو من قهوة برية عربي بسعر 39.25 ريال سعودي.
- احصل على أقوى العروض ووفر أكثر مع أسواق عبد الله العثيم في المملكة، حيث تقدم أسواق العثيم عروض على حب دوار الشمس ليمون / مالح، الكيلو بسعر 12.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من اللوز الني هو 34.50 ريال سعودي، وذلك جاء بعد الخصومات المقدمة من أسواق عبد الله العثيم لكافة عملائها داخل المملكة العربية السعودية.
- كما يمكنك الاستفادة من عروض وخصومات أسواق عبد الله العثيم على جوز هند بودرة، احصل علية الآن بسعر 13.95 ريال سعودي.
- أيضا تستطيع الحصول على علبة هيل زدني وزن 500 جرام #3. سعر العلبة بعد التخفيض الذي قدمته أسواق العثيم للعملاء هو 57.50 ريال سعودي.
- استفيد من أقوى عروض التوفير داخل أسواق عبد الله العثيم واشتري كيلو كاجو مملح بسعر 65.95 ريال سعودي. وهو سعر البيع للعملاء بعد الخصم.
- اشتري الآن من العثيم ووفر أكثر مع أسعار وخصومات مجنونة تصل إلى نصف السعر. واحصل على عدس أحمر سعر الكيلو بعد التخفيض هو 6.50 ريال سعودي.
- حقق أكبر استفادة من تخفيضات أسواق عبد الله العثيم واحصل على كيلو سمسم حب ني. بسعر البيع الأساسي للعملاء بعد الخصم وهو 16.25 ريال سعودي.
- يمكنك الحصول على فاصوليا بيضاء صغيرة سعر الكيلو هو 11.95 ريال سعودي. وسعر كيلو الحمص المجروش في العثيم بعد الخصم هو 7.75 ريال سعودي.
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