“فكرة عبقرية” لتنظيف الفضة والمجوهرات هتخليها بتلمع كأنها لسة جديدة في دقيقتين فقط

“فكرة عبقرية” لتنظيف الفضة والمجوهرات هتخليها بتلمع كأنها لسة جديدة بخطوات بسيطة وخطوات ومكونات سهلة وغير مكلفة حيث أن كل إمرأة تحب أن تبقى مجهوراتها لامعة وقد تتعرض المجوهرات سواء الذهبية أو من أي معادن أخرى إلى الإتساخ نتيجة لارتدائهما أثناء تنظيفك للمنزل أو من الأتربة التي تتراكم عليها عند تخزينها في الخزانة ويجب الاهتمام بها حيث أن اتساخها قد يتسبب في فسادها وضياع لمعانها ويمكنكم قراءة المقال بتركيز حتى تتعرفوا على طرق تنظيفها في المنزل.

طريقة تنظيف المجوهرات في المنزل

باستخدام ملمع المجوهرات الفضية يمكنك تنظيفها باتباع الخطوات التالية:-

قومي بوضع كمية من ملمع الجواهر على قماشة نظيفة وجافة تمامًا وقومي بفرك الإكسسوار أو المجوهرات برفق من جميع الجوانب.

استمري في فركها وقومي بتغيير القماشة حتى لا تنقل الاتساخ الذي قامت بتنظيفه للإكسسوار مرة أخرى.

اغسلي الإكسسوار بالماء النقي البارد ثم جففيه جيدًا بقماشة نظيفة وجافة وستلاحظين أن الإكسسوار بدأ يلمع كالجديد.

كيفية تلميع الذهب والمجوهرات في المنزل

أحضري القطع الذهبية والمجوهرات والاكسسوارات كلها وضعيها في وعاء عميق قليلًا ثم أضيفي إليها كمية من الماء الدافئ وصابون المواعين.

قلبي المجوهرات داخل الماء والصابون واتركيها منقوعة بداخل الوعاء لمدة حوالي الربع ساعة.

ارفعي الذهب ومجوهراتك من منقوع التنظيف وباستخدام فرشاة تنظيف سواء أسنان أو مكياج وافركيها بالفرشاة برفق حتى لا تضر سطح المجوهرات أو تخدشها.

طريقة تنظيف الذهب وتلميع المجوهرات باستخدام الأمونيا

ضعي المجوهرات التي تريدين تنظيفها في خليط الأمونيا والماء الدافئ النقي وانقعيها قليلًا بداخل الخليط.

تعمل الأمونيا على التنظيف بصورة فعالة وواضحة حيث أن قدرتها على التنظيف عالية.

وبعد ذلك اشطفيها بالماء البارد وجففيها بقماشة نظيفة ثم ضعيها داخل علبة المجوهرات الخاصة بك.

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