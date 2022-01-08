نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف استمرار تخفيضات نصف الثمن من عروض العثيم الاسبوعية وخصومات إضافية على اللحوم والبقالة المنزلية في المقال التالي
عروض العثيم الاسبوعية، عبر محركات البحث المختلفة في الأيام القليلة الماضية رأيت العديد من الأسئلة حول عروض العثيم لشهر يناير وما هي التخفيضات التي يقدمها، وكان ذلك من لب مواطنين سعوديين وغير سعوديين ممن يقيمون في المملكة العربية السعودية، وخلال هذا الموضوع سأتحدث عن عروض أسواق عبدالله العثيم السعودية بشيء من التفصيل، وإذا كنت ممن يهمه الأمر فعليك بمتابعة هذا المقال إلى النهاية.
عروض العثيم الجمعة اليوم.. مقاضيك الشهرية الطازجة والمعلبة بأرخص الأسعار
العثيم العروض الترويجية
أسواق عبد الله العثيم السعودية أهم وأفضل الأسواق او المولات التجارية الموجودة في المملكة العربية السعودية وذلك حيث انه تم تأسيسها منذ وقت طويل منذ السبعينات وكانت عبارة عن فرع واحدة فقط في مدينة الرياض وبعدها توسع مالكها عبدالله العثيم وإنشاء العديد من الفروع الأخرى واصبح موجودة في كل مدن المملكة العربية السعودية.
تخفيضات العثيم ومهرجان الطازج العثيم لشهر يناير 2022
تقدم مجموعة أسواق العثيم تخفيضات على منتجاتها قد تصل إلى 50% وهذه الأيام تقدم مجموعة متميزة من العروض تشغل بال جميع المواطنين في المملكة وإليكم بعض هذه العروض:
- عروض العثيم اليوم الاثنين سن كندوز بلدي صافي بسعر 134.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين جبنه رومي معتق 99.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم جودة جبنه هولندي بسعر 129.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم زيتون دولسي وسط بسعر 18.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم الدقهلية دجاجة مجمدة بسعر 45.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب صدور بط بالعظم مجمد بسعر 26.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم صوابع كابوريا 200 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده جمبري مقشر 400 جرام بسعر 37.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم لاكتيل حليب كامل الدسم وزن 1 لتر بسعر 16.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه حليب نيدو 1500 جرام + 450 جرام هدية بسعر 154.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم هالي لبن كامل الدسم وزن 1 لتر بسعر 13.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم المطبخ أرز مصري حجم 5 كيلو بسعر 49.95 ريال سعودي.
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