نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبات جرير للكمبيوتر وتخفيضات اللابتوب والشاشات والأجهزة اللوحية لعام 2022 في المقال التالي
عروض مكتبات جرير للكمبيوتر، تخفيضات جرير وعروض مميزة جدًا من جرير على الأجهزة الكهربائية والأجهزة الالكترونية والعديد من المنتجات الأخرى الموجودة في مكتبة جرير، وتقوم jarir bookstore مكتبة جرير بتقديم عروض وتخفيضات على منتجاتها بشكل أسبوعي، وموضوع اليوم عن العروض التي يقدمها في مكتبة جرير والمنتجات الموجودة بها، وإذا كنت ممن يهتم بمعرفة هذه الأمور عليك بمتابعة المقال الى نهايته وسوف تجد العديد من العروض والتفاصيل الخاصة بهذا الأمر.
عرض جرير السعودية اليوم الجمعة الأولى من 2022 وتنزيلات وخصومات عنيفة على الجوالات والهواتف الذكية
شركة مكتبة جرير السعودية
شركة جرير السعودية أو ما يطلق عليها مكتبات جرير السعودية وذلك لأن هذه الشركة بها جميع الأدوات المدرسية بجانب جميع الأدوات الكهربائية والأجهزة الالكترونية، ولها فروع في جميع المدن في المملكة العربية السعودية، ويعرفها العديد من المواطنين في السعودية ويرغبون دائمًا في الاطلاع على جميع العروض الخاصة بها.
عروض مكتبة جرير اون لاين يناير 2022
خلال شهر يناير بمناسبة بداية السنة الجديدة تقدم مجموعة مكتبات جرير مجموعة متميزة من العروض على الكثير من منتجاتها والتي تتمثل فيما يأتي:
- لابتوب جرير اللاب توب من اتش بي حجم 15.6 بوصة السعة التخزينية لها 4 جيجابايت بسعر 2149 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير على لابتوب مايكروسوفت سيرفس سعته 128 جيجابايت بسعر مميز فقط 2799 ريال سعودي.
- لابتوب جرير نوعه هواوي سعته 512 بسعر مميز فقط 4899 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير هواوي لاب توب السعة التخزينية له 256 جيجابايت سعره 2999 ريال سعودي.
- جرير ايباد برو و جهاز آيباد برو 11 سعته 512 سعره 4899 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي مات باد هواوي تي إس 10 السعة التخزينية 32 جيجا بايت سعره 699 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير على طابعة من أيكو بانك إل 1049 سعرها مميز جدًا فقط 629 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير ساعة هواوي ووتش فيت سعرها 399 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم شاشة عرض كمبيوتر نوعه هواوي سعرها 3499 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير شاشة عرض نوع سامسونج سمارت إم 7 حجم 32 بوصة سعرها 1699 ريال سعودي.
- عرض جرير من مكتبة جرير اون لاين هواوي شاشة كمبيوتر دقتها 1080 إل سي سعرها 749 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير وعروض جرير هواوي.. شاشة عرض من هواوي سعرها 3499 ريال سعودي
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ