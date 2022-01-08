شوف أجدد عروض لولو هايبر ماركت في العام الجديد 2022 للأجهزة الكهربائية

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أحدث وأقوى العروض والتخفيضات على جميع مستلزمات المنزل من الأجهزة الكهربائية المنزلية المتعددة والتي لا غنى عنها في كل بيت، حيث أنها تقدم مجموعة كبيرة متعددة الماركات والأنواع حتى تتناسب مع جميع الأذواق والميزانيات، وخصوصاً لكل عروسة جديده مقدمة على الزواج وتسعى إلى تجهيز منزلها الجديد بأفضل الماركات وأوفر الأسعار، ويمكنكم التسوق بكل سهولة من خلال جميع فروع شركة لولو هايبر ماركت للتسوق والبيع بالتجزئة المنتشرة في المنطقة الشرقية وفي معظم محافظات المملكة العربية السعودية، أو التسوق أون لاين مع توفر خدمة التوصيل إلى المنازل، ومن خلال موقع ثقفني نحرص دائماً على تقديم أقوى وأوفر العروض الأسبوعية كما يلي.

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأجهزة الكهربائية المنزلية:

عرض نسكافيه دولتشي اسبرتا صانعة القهوة + نسكافيه دولتشي جوستو كبسولات قهوة اسبيرسو نابولي 16 كبسولة بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال.

سوبر جنيرال عجانة 800 واط بسعر 339 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال.

بلاك آند ديكر كاوية جافة بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

بيسيل مكنسة كهربائية قوة 2000 واط بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

أقوى العروض على ماكينة صنع القهوة بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

أريتي صانع اسبيرسو بسعر 759 ريال سعودي بدلاً من 1,199 ريال.

أريتي مطحنة القهوة بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.

عروض لولو لأدوات ومستلزمات الخروجات:

ريلاكس مظلة 3*3 متر بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.

ريلاكس كرسي أرجوحة بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

أريكة حديقة + طاولة قهوة من ريلاكس بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 1,259 ريال.

شواية مستطيلة كبيرة للرحلات من ريلاكس بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال.

شواية خروجات مستديرة من ريلاكس بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.

لولو فحم الشواء وزن الكيس 4 كيلو جرام بسعر 24 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال.

شواية فورية من ريلاكس بسعر 35 ريال سعودي بدلاً من 42 ريال.