نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الجديد في العام الحالي .. عروض بنده السعودية لشهر يناير 2022 وتخفيضات كبرى على السلع والمنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة بنده المنتجة للمواد الغذائية في السعودية من أكبر الشركات حيث يتجه إليها الملايين من الأشخاص لشراء منتجاتهم الغذائية وذلك لأنها تقيم كثير من العروض اليومية وبصفة مستمرة على منتجاتها إلى جانب الهدايا التي تقوم بتوزيعها وأصبح لها محلات تجارية في كل مكان منها ما هو ضخم مثل هايبر بنده ومنها ما هو صغير مثل سوبر ماركت بنده ونستعرض لكم من خلال هذا المقال عن التفاصيل الخاصة ببنده وعروضها.

عروض بنده السعودية لشهر يناير 2022

شملت عروض بنده جميع المنتجات الغذائية والأطعمة من الألبان والجبن بجميع أنواعها، وعروض على جميع الحلويات مثل الجاتوه والتورتة، عروض على المخبوزات مثل الفطائر والقرص والعيش، إلى جانب الشكولاتة والحلويات، وضمت عروضهم أيضا الأجهزة الكهربائية حيث أقامت تخفيضات عليها تصل إلى 25%.

وجدت بها خصومات على المنظفات بجميع أنواعها، مساحيق الغسيل، والأرز والسكر والزيوت، والسمنة، اللحوم بأنواعها، والدجاج، الأسماك، وجميع أنواع الخضر والفواكه ووجدت تخفيض ريال أو اثنين على كل كيلو يتم شرائه ولذلك سوف نعرض لكم أهم العروض الخاصة ببنده.

لحم مفروم بقري برازيلي قليل الشحم الكيلو ب ٢٧.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٨.٩٥ ريال سعودي.

جمبري مزرعة الكيلو ب ٢٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٥.٩٥ ريال سعودي.

نقانق بقري برازيلي الكيلو ب ٢٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٩.٩٥ ريال سعودي.

جمبري مطبوخ الكيلو ب ٢٥.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٤.٩٥ ريال سعودي.

دجاج طازج فقيه الواحدة بسعر ١٣.٧٥ ريال سعودي بدلاً من ١٧.٥٠ ريال سعودي.

عسل طبيعي للشفاء بسعر ٣٧.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٧١.٩٥ ريال سعودي.

خصومات هايبر بنده

تكون من أكبر الشركات الغذائية الموجودة في السعودية، ولها حوالي 4 مراكز ضخمة توزع منتجاتها على الهايبر والسوبر ماركت، وتشتهر بصلاحية منتجاتها الجيدة وبدقة التغليف الجيد، كما تعدد عدد موظفيها إلى الآلاف وذلك ليكونوا في خدمة جميع العملاء، ويكون لها مواقع خاصة بها على الإنترنت يتجه الكثير للبحث عن عروضها ومنتجاتها من خلال هذه المواقع.

أقامه مجلة خاصة بها توضح فيها جميع منتجاتها وسعر كل منتج إلى جانب العروض والهدايا، ويتجه إليها ملايين الأشخاص للتمتع بعروضها، ولم تقتصر على الموارد الغذائية فقط وإنما أيضا ضمت بيع للأجهزة الكهربائية والملابس والمفروشات.

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