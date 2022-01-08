شوف عروض لولو اليوم عروض الالكترونيات من لولو هايبرماركت Lulu السعودية أقوى خصومات

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عمر شويل - جدة عروض لولو اليوم أقوى التخفيضات في عروض الإلكترونيات، يقدم لولو هايبرماركت Lulu Hypermarket خصومات مذهلة على أسعار الشاشات الذكية والشاشات أندرويد، إلى جانب مجموعة من مضخمات الصوت عالية النقاء والجودة، وتضم العروض أيضًا مجموعة من أجهزة التابلت واللابتوب المتداولة في سوق الإلكترونيات بالمملكة السعودية، وتستمر عروض السعودية اليوم من لولو ماركت حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022 بفروع الخبر، الدمام، الجبيل والأحساء، وتتضمن العروض الشاشات مختلفة الحجم والمواصفات إلى جانب مضخمات الصوت التي تتناسب مع المساحات الكبيرة وتمنحك صوت واقعي استيريو عالي النقاء مما يزيد من مستوى التشويق أثناء المشاهدة، وتضم العروض والخصومات أيضًا مجموعة متنوعة من أجهزة التابلت من مختلف الماركات العالمية، والأكثر مبيعًا في السوق العربي.

عروض لولو اليوم

عروض الشاشات تتضمن أعلى العلامات التجارية في عالم التكنولوجيا الذكية والشاشات المتطورة، وتدخل شركتي ال جي LG وشركة سوني SONY ضمن أفضل العلامات التجارية من رواد صناعة التكنولوجيا الذكية في مختلف أنواع الأجهزة المنزلية والإلكترونية، وحققت كلتاهما مبيعات مذهلة منذ بدايتهما وحتى عصرنا الحالي، فكلاهما يضمنان الجودة الممتازة من حيث الخامات وجودة التصنيع الإحترافي والتقنية عالية المواصفات والجودة، وتُعد الشاشات الذكية من الأجهزة المنزلية والإلكترونية في المنزل العصري لما تقدمه للمستخدم من عدة وظائف، كما أنها تصلح لكافة المساحات.

شاشة سوني SONY الذكية، فائقة الجودة والوضوح 55 إنش، جوجل، واي فاي، بسعر 3699 بدلًا من 8399 ريال سعودي.

سوني SONY شاشة ذكية جوجل، عالية الوضوح والنقاء، الترا اتش دي 75 إنش بسعر 6699 بدلًا من 11999 ريال سعودي.

شاشة ال جي LG الذكية الترا اتش دي، عالية الوضوح، 55 إنش بسعر 3899 بدلًا من 9499 ريال سعودي.

ال جي LG شاشة 65 إنش عالية الوضوح سمارت تي في، الترا اتش دي بسعر 4149 بدلًا من 8499 ريال سعودي.

لولو هايبرماركت السعودية

مع توسع مساحات المنازل، واستخدام الشاشات الذكية المتطورة والتي تعمل بنظام الأندرويد وتتوافق مع الهواتف الذكية بحيث يمكن استخدامها لأداء أكثر من وظيفة، فإن الحصول على نظام صوتي منزلي عالي الجودة يضفي المزيد من الإثارة والمتعة والتشويق أثناء المشاهدة الجماعية لأحد البرامج المفضلة، ويوفر لولو ماركت أون لاين خدمة تسوق أجهزة مكبر الصوت ومضخم الصوت، إلى جانب أجهزة السماعات البلوتوث اللاسلكية المضخمة للصوت، وإليكم تفاصيل العروض.

ساوند بار مضخم الصوت من ياماها بسعر 849 بدلًا من 1040 ريال سعودي.

سماعة بلوتوث لاسلكية من نيكاي بسعر 109 بدلًا من 165 ريال سعودي.

سوني ساوند بار 2.1 قناة مكبر الصوت بسعر 749 بدلًا من 949 ريال سعودي.

سماعة رأس من سوني بسعر 59 بدلًا من 99 ريال سعودي.

جمعنا لكم مجموعة من أفضل عروض الشتاء من هايبر لولو السعودية الأسبوعية، والتي تضم العديد من عروض الشاشات، مضخمات الصوت، بعض الأجهزة الإلكترونية المختارة مثل أجهزة التابلت واللابتوب المختارة، بينما تتوفر العديد من الإصدارات المختلفة على الموقع الرسمي لهايبر لولو ماركت متاحة للتسوق أون لاين، مع الاستمتاع بخدمات التوصيل المجاني لأي منطقة متاحة بها العروض، تابعونا لمعرفة المزيد.