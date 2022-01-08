شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 65% ولمدة 10 أيام فقط

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عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تعد من الشركات التي لها عدة علامات تجارية تكون رائدة في جميع أرجاء العالم، حيث أن شركة اكسترا تقوم بتجهيز وتوفير جميع المنتجات والمستحضرات على سبيل المثال، جميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية والحاسوب وهواتف المحمول، كما أنه من الممكن تواجد عدة منتجات ثانية منها، المستلزمات التي تخص العناية الشخصية مع الكثير من المستلزمات الثانية، حيث يتوافر مع كافة المنتجات والمستلزمات ضمان يكون مدته كبيرة.
عروض اكسترا شهر يناير خصومات تصل ل 70% على جميع المنتجات ولفترة محدودة
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا شركة مساهمة متواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن تلك الشركة حريصة لكي تقدم تلك الخصومات والعروض على الكثير من المستلزمات والمنتجات وذلك قد يحدث بإستمرار، كما أن تلك الشركة تعتبر من ضمن الشركات التي تختص في مجال البيع للعديد من المنتجات على سبيل المثالن كافة الإلكترونيات التي تكون عن طريق التجزئة منها، الأجهزة المنزلية والكهربائية وغير ذلك، حيث أن شركة اكسترا أصبحت تتضمن على نحو اثنان وأربعون فرع يتم تواجدهم في السعودية.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا اليوم على سعر ماكينة القهوة من النوع برنسيس حجم 1.5 سعة لتر به مطحنة 900 واط يكون 599 بدلًا من 759 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا آلة تحضير القهوة الأوتوماتيكية من النوع فيليبس 15 بار سعة 1.8 لتر 1500 قوة واط مع المطحنة مصنوع من الإستيل باللون الأسود يكون سعرها 2699 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا آلة عمل القهوة التركية من النوع بيكو 220 فولت بها إناء واحد باللون الأبيض تكون بسعر 479 بدلًا من 559 ريال سعودي.
- الجهاز الخاص بتنقية الهواء من النوع دايسون 2250 واط حار بارد باللون الذهبي أو الأبيض أو النيكل يكون بسعر 2899 بدلًا من 3199 ريال سعودي.
- سعر ماكينة الأسبريسو مع المضخة الخاصة بالكابتشينو بها مقبض فلتر 2 * 1 خزان ماء يكون قابل للإزالة مع صينية للتنقيط يدعم نظام الإيقاف أو التشغيل التلقائي إلكتروني يكون 699 ريال سعودي.
- جلسة الطعام الخارجية التي تتكون من سبع قطع من النوع هومز مع الوسائد المريحة والسميكة التي تقاوم الماء تكون مصنوعة من الألومنيوم الخفيف الوزن والقوي الذي يعمل على مقاومة الأكسدة سعرها يكون 6999 بدلًا من 7899 ريال سعودي.
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