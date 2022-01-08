شوف عروض العثيم شهر يناير خصومات ولا في الخيال تصل ل 60% على جميع المنتجات

عروض العثيم اليوم شركة العثيم لديها نحو مائة ثلاثة وثمانون فرع يكونوا متواجدين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يتوافر به هايبر ماركت وركن وسوبر ماركت، مع تواجد حوالي واحد وثلاثون فرع في جمهورية مصر العربية، حيث أن شركة العثيم تتميز بتوافد مقدار كثير من العملاء إليها كل سنة، وأيضًا تقوم شركة العثيم باستقبال نحو أربعون مليون زبون أثناء سنة 2013، كما أن نسبة المبيعات بشركة العثيم قد وصلت إلى حوالي خمسة مليار.

عروض العثيم اليوم

هايبر العثيم يعد سوق مساهم متواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يكون من ضمن السلاسل الكبيرة والقوية التي يتم تواجدها في الترتيب رقم اثنان من إحدى الأسواق المركزية من جهة المبيعات بعد سوق بنده في ترتيبه الذي يكون تابعًا لمجموعة صافولا، كما أن المجلة التي تسمى فوربس المتواجدة في أمريكا قد قامت بتصنيف سوق العثيم سنة 2016 على أن الهايبر يتم تواجده في المنزلة رقم 109 من ضمن القوائم الكبيرة والقوية من مائتي شركة في كافة أنحاء العالم.

خصومات العثيم

عروض العثيم الأسبوعية ثلاثة قطع من التونة نوعها جرين فارمز الخفيف المقطعة قطع مقدار 170 جرام يكون سعرها 11.95 ريال سعودي بدلًا من 16.50 ريال سعودي. 1250 مل من الصابون نوعه فيري بالليمون يكون بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 23.50 ريال سعودي. خصومات العثيم اليوم مقدار كيلو جرام من الجبن سارا الإسطنبولي يكون بسعر 26.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم 2.75 كيلو جرام من اللبنة نوعها فوود جايت هنغاري تكون بسعر 19.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الأسبوعية