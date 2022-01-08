شوف عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 60% خلال شهر يناير 2022

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عروض جرير السعودية، مكتبة جرير تكون مكتبة مشهورة وقوية متواجدة في جميع المتاجر والأسواق في المملكة العربية السعودية، حيث أن العدد الخاص بالفروع في تلك المكتبة قد تم وصوله إلى نحو تسعة وثلاثون فرع في عدة أماكن يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن عدد الموظفين في مكتبة جرير وصلوا إلى نحو ألف ومائتان زبون من مختلف الجنسيات، وأيضًا كان أول فرع خاص لمكتبة جرير كان بعام 1979 في محل حجمه ضئيل متخصص في بيع كل الأدوات القرطاسية والأدوات المدرسية والكتب والمجلات بالمتنبي في الرياض.
عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 70%
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير كانت رائدة في السوق الذي يختص لاحتياجات المدارس والمكاتب أيضًا، حيث يتواجد ويتوفر في تلك المكتبة كافة الألعاب التي يريدونها ويحبونها جميع الأطفال مع توافر أيضًا الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية والأثاث المكتبي، حيث أن مكتبة جرير متميزة بسمعتها الجميلة والرائعة التي اكتسبتها من جميع الزبائن، وأيضًا قد اكتسبت على شعبية واحترامًا كبيرًا في كل أرجاء المملكة العربية السعودية بين كافة العملاء.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على سعر التليفزيون الذكي من النوع سكاي وورث حجمها 58 بوصة تدعم أندرويد 10 تكون 2099 بدلًا من 2699 ريال سعودي.
- خصومات جرير شاشة التليفزيون التي تكن بحجم 55 بوصة من النوع شاومي تدعم أندرويد 10 سعرها يكون 1699 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير شاشة التليفزيون الذكي التي يكون حجمها 55 بوصة من النوع تي سي إل تكون بسعر 1899 بدلًا من 2399 ريال سعودي.
- التليفزيون الذكي من النوع هاير حجمها 55 بوصة تدعم أندرويد 9 سعرها يكون 1799 بدلًا من 3699 ريال سعودي.
- الميكروفون المكتبي من النوع ساندبيرج ستريمر يكون سعرها 225 بدلًا من 249 ريال سعودي.
- عجلة القيادة الخاصة بالألعاب سعرها يكون 1589 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- لوحة المفاتيح الخاصة بالألعاب سعرها يكون 319 بدلًا من 545 ريال سعودي.
- بليو دي بلاك دي 30 يكون بسعر 422 بدلًا من 469 ريال سعودي.
- كتاب السماح بالرحيل سعرها يكون 46 ريال سعودي.
- سعر كتاب تمكن من أهدافك يكون 24 ريال سعودي.
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