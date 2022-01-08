الطريقة السحرية لتنظيف السجاد ع الناشف بخلطتي الجبارة السجاد هيرجع جديد

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عمر شويل - جدة يعتبر تنظيف السجاد في المنزل من الأشياء الصعبة التي يعاني منها الكثير من النساء، ومن السيدات يذهبون لتنظيف السجاد خارج المنزل ويكون الأمر صعب ومتعب للغاية، ولكن معنا نقدم لكم أسهل طريقة لتنظيف السجاد في المنزل بدون تعب وبدون أي مجهود وفى أقل من ساعة تصبح السجادة لامعه ونظيفة ورائحتها رائعة.

طريقة تنظيف السجاد

هناك العديد من طرق تنظيف السجاد في المنزل بكل سهوله ومن هذه الطرق فيما يلي.

أولاً نقوم بكنس السجادة.

ثم نقوم بوضع مسحوق الغسيل المفضل لديك بدون ماء على السجادة بالكامل ثم نقوم بوضع كيس ملح بدون ماء أيضاً على السجادة فوق مسحوق الغسيل ثم تترك لمدة ساعة إلا ربع، ثم نقوم بكنس السجادة بفرشه خشنة أو بمقشة خشنة مع الضغط على الفرشة لإخراج الأوساخ الموجودة داخل السجادة لمدة ربع ساعة.

إذا كان متوفر مكنسة داخل المنزل سنقوم باستخدامها بعد أزالت المسحوق والملح من على السجادة، تصبح السجادة لامعه ورائحتها جميله بدون أي مجهود وتعب.

تنظيف السجاد فى المنزل

نقوم بوضع كوب كبير من الماء مع ربع كوب كلور مع مسحوق الغسيل وملعقتان خل، نقوم بكنس السجادة جيداً ثم نقوم بوضع قماشه قطنية فى الماء ونقوم بعصرها ونمسح السجادة بهذه القماشة ثم نكرر نقوم بوضع القماشة فى الماء مرة أخرى ونقوم بعصرها ونمسح السجادة حتى يتم التنظيف تماماً، يمكن أيضا استخدام هذه الخلطة فى تنظيف الانترايهات والسفرة.

يوضع في زجاجة بخاخة.

كوب ماء مع ملعقتان ملح مع عصر ليمونة مع القليل من اللافندر ومسحوق الغسيل ونقوم برج الزجاجة جيداً ثم نقوم بالرش على البقع الموجودة على السجادة ونقوم بالدعك بفرشة السجادة وتترك لمدة ربع ساعة ثم نقوم بمسح بقماشة قطنية مبلله بالماء النظيفة.

يعتبر تنظيف السجاد في المنزل من المشاكل المزعجة لكثير من النساء فبعض النساء تنظيف السجاد خارج المنزل عملية شاقة ومرهقة لكننا نوفر لك أسهل طريقة لتنظيف السجادة اذهب إلى المنزل دون تعب لا مجهود أقل بعد بضع ساعات ستصبح السجادة لامعة ونظيفة وذات رائحة طيبة.