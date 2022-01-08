شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra ومفاجأة التخفيضات لفترة محدودة من أكسترا السعودية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات تضم كل الماركات العالمية التي يقدمها موقع اكسترا اون لاين حصريًا extra والتي تشمل مفاجأة التخفيضات لفترة محدودة من أكسترا السعودية، حيث تتيح لكم كل ما تحتاجون من أجهزة حديثة بأعلى المواصفات والتقنيات التي تم إصدارها حديثًا، كما تقدمها لكم بأسعار مثالية ستنال إعجابكم.

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra ومفاجأة التخفيضات لفترة محدودة من أكسترا السعودية

تخفيضات اكسترا تضم أسعار مميزة جدًا للجوالات وكل الأجهزة الإلكترونية من لابتوب اكسترا والأيباد والتابلت، وتقدمها لكم بأقوى خصومات حصرية في موسم العودة إلى الدراسة، كما تجدون معها مفاجآت رائعة وتسهيلات للسداد من خلال خدمة تقسيط اكسترا المدهشة، بجانب خدمات أخرى مميزة مثل التركيب والتوصيل والصيانة.

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تقدم لكم اكسترا عروض رائعة تنافس كل متاجر السعودية على الجوالات الذكية من اكسترا ايفون iphone و سامسونج samsung ، مع جوالات شاومي xiaomi وفيفو وتكنو، حيث تضم تلك الجوالات مواصفات عالية بمستويات متفاوتة أعلاها تقنيات الأيفون، كما يوجد من بينها جوالات الفئة المتوسطة والمنخفضة.

اكسترا

تجدون أيضًا أجهزة اكسترا ايباد وتابلت بأسعار مغرية جدًا وبأعلى التقنيات، مع أسعار ستفاجئكم، ونعرض لكم في التالي أسعار أجهزة الكومبيوتر اللوحي من ابل وسامسونج، والتي يزيد الإقبال عليها في موسم المدارس، لكونها من الأجهزة الهامة في عملية التعليم عن بعد، خاصةً في الآونة الأخيرة.

أكسترا

أجهزة اللاب توب في اكسترا السعودية متاحة بمقاسات ومواصفات متفاوتة تناسب كل الإحتياجات، سواء كان للعمل أو المنزل، أو للألعاب والترفيه، أو للأبحاث والدراسات، فقد أصبحت أجهزة اللاب توب من الأساسيات التي لا غنى عنها لنا ولأولادنا، ونترككم مع الأسعار في التالي بكل تفاصيلها مع مواصفات الأجهزة.

عرضنا لكم اليوم أقوى الخصومات من إكستر ا السعودية على الموقع الرسمي والكتالوج الذي تم إصداره حديثا، حيث سردنا لكم أسعار جوالات اكسترا سامسونج وايفون وشاومي مع أجهزة اكسترا لابتوب والأيباد والتابلت، ونرجو من حضراتكم متابعتنا للمزيد من التخفيضات التي نعرضها لكم يوميًا في السعودية.