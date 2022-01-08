شوف عروض جرير الشهرية اقوى الخصومات علي اجهزة الايفون لفترة محدودة

عروض جرير الشهرية، في المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من الشركات الغذائية التي تقدم مجموعات بجودة عالية وأسعار تناسب جميع المواطنين المقيمين بها، ومن أهم الشركات الموجودة هي شركة جرير الموجودة في المملكة العربية السعودية لها العديد والعديد من العروض المتميزة التي تناسب جميع المواطنين، وإليكم في هذا المقال مجموعة من العروض التي تقدمها شركة جرير على جميع المنتجات الموجودة.

عروض جرير الشهرية اقوى العروض علي مجموعة منتقاة من المنتجات

عروض جرير الشهرية

تم تأسيس شركة جرير في الرياض سنة 1974م وكانت مكتبة صغيرة وتسمى بمكتبة جرير، وتم تطويرها وفتح فرع تاني في الرياض في التسعينات وشركة جرير واحدة من أهم وأفضل الشركات في الشرق الأوسط، وتقدم شركة جرير منتجات متميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والعديد من المنتجات الأخرى، وخلال عام 2002 أصبحت هذه الشركة شركة مساهمة وقد أدركت أهم الشركات في الأسواق المالية في السعودية، تعمل هذه الشركة في مجموعة من الأنشطة المختلفة مثل الاحتياجات المدرسية وجميع اللوازم ولعب الأطفال والكتب العربية والمنشورات الإنجليزية والعربية والأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والكثير من المنتجات المكتبية.

افضل عروض الهواتف الذكية في مكتبة جرير

تقدم مكتبة جرير مجموعة متميزة من العروض على الهواتف الذكية سأذكر بعض منها فيما يأتي:

خصومات جرير اليوم تليفون ايفون إبل 13 ميني السعة التخزينية له 128 جيجابايت من 5G لونه ازرق. تخفيضات جرير الشهرية آيفون آبل 13 سعته التخزينية 256 جيجابايت بسعر مميز 3799 ريال سعودي. تنزيلات جرير الأسبوعية آيفون آبل 13 سعته التخزينية 512 جيجابايت لون احمر بسعر مميز فقط 4799 ريال سعودي. عروض جرير اليوم آيفون آبل 13 سعته 256 جيجابايت أحمر بسعر 3799 ريال سعودي.

خصومات جرير اليومية

خصومات جرير الشهرية آيفون آبل وردي سعتة 256 جيجابايت 3799 ريال سعودي. تخفيضات جرير اليوم آيفون آبل ولون أضواء النجوم 256 جيجابايت بسعر 4299 ريال سعودي. تنزيلات جرير اليومية آيفون آبل لونه أزرق سعته التخزينية 512 بسعر 5299 ريال سعودي. خصومات جرير الأسبوعية آيفون آبل لونه أحمر سعته التخزينية 512 بسعر 5299 ريال سعودي.

تنزيلات جرير الشهرية