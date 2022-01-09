نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسبوعية جديدة مميزة بمناسبة العام الجديد من لولو ماركت جدة وتبوك في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض أسبوعية جديدة مميزة بمناسبة العام الجديد من لولو ماركت جدة وتبوك - ثقفني
تجمتع فرعي لولو جدة وتبوك على تقديم أفضل ما لديها من العروض الأسبوعية الجديدة لأبناء الشعب السعودي والمغتربين بمناسبة بدء العام الجديد ويختص هذا الأسبوع تخفيضات على مختلف المنتجات من السلع التموينية والمعلبات والأسماك والمأكولات البحرية الطازجة ولحوم طازجة كما توفر عرض خاصة لمدة أربع أيام فقط ويقدم لعملائه خدمة التوصيل للمنازل عند التسوق عبر موقعها الإلكتروني أو الزيارة لأقرب فرع من فروعها متاح العرض من يوم ٥ يناير 2022 حتى يوم 11 يناير 2022 أو حتى نفاذ الكمية.
عروض أسبوعية جديدة مميزة بمناسبة العام الجديد من لولو ماركت جدة وتبوك
- أشتري كرتونة التوفير من برديكس دجاج درجة أولي أنتاج البرازيل مذبوجة باليد حلال 10قطع × 1.200 جرام سعر الكرتونية 125.95 ريال سعودي بدلاً من 150.00 ريال سعودي.
- متوفر لمدة 4 أيام 5، 6، 7، 8، يناير بفرعي جدة وتبوك كيس حليب نيدو مجفف 2.25 جرام متاح شراء قطعة واحدة لكل عميل بسعر العرضتكلفة الحبة الواحدة 52.95 ريال سعودي بدلاً من 74.90 ريال سعودي.
- قطعة واحدة لكل عميل بسعر العرض عند شراء كيس إريال مسحوق الغسيل 5 كيلو / مضاد للبكتريا 4.50 كيلو سعر الكيس 44.90 ريال سعودي بدلاً من 88.90 ريال سعودي.
- الجميع لا يمكن أن يستغني عن الأرز البسمتي في أكلاته اليومية تقدم هايبر لولو عرض خاص ورائع ولمدة أربع أيام من يوم 5 حتى 8 يناير على أرز أبو كاس بسمتي وإن 10 كيلو سعر الحبة 55.90 ريال سعودي بدلاً من 79.95 ريال سعودي.
- متوفر عرض بقسم اللحوم لمدة أربع أيام لحم ضأن سعودي مقطع بالعظم سعر الكيلو 44.95 ريال سعودي بدلاً من 65.95 ريال سعودي.
- يوجد لحم غنم أثيوبي بالعظم ولمدة 4 أيام سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي.
- سارعي بشراء العرض قبل أنتهاء المدة ومستمر لمدة أربع أيام لحم عجل محلي بدون عظم سعر الكيلو 44.95 ريال سعودي بدلاً من 62.95 ريال سعودي.
- أنتهزي فرصة العرض ولمدة أربع أيام عند شراء كفتة وسجق لحم برازيلي سعر الكيلو 28.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال سعودي.
- بيبي ديك رومي متنوع سعر الكيلو 55.95 ريال سعودي بدلاً من 81.95 ريال سعودي.
- جبنة موتزريلا ثلاث بقرات سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.
- مخلل مصري مشكل سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي بدلاً من 13.25 ريال سعودي.
- فستق أمريكي مملح بالليمون محمص سعر الكيلو 46.90 ريال سعودي بدلاً من 62.00 ريال سعودي.
- مقرمشات الذرة متنوعة سعر الكيلو 9.90 ريال سعودي بدلاً من 20.00 ريال سعودي.
- مكسرات مشكلة محمصة سعر الكيلو 38.90 ريال سعودي بدلاً من 60.00 ريال سعودي.
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