شوف عروض العثيم بداية العام وتخفيضات جبارة ” بادروا لاغتنام الفرصة”

تقدم عروض العثيم الأسبوعية لبداية العام ٢٠٢٢ عروض وخصومات تنافسية على مختلف احتياجات المنزل من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والتي سبق وأن تناولناها بالتفصيل من خلال مقال آخر، ومن هنا يتضح أن تركيزنا في هذا المقال ينصب على عروض السلع الغذائية التموينية الأساسية والاستهلاكية والتي لا غنى عنها في كل بيت، هذا بالإضافة إلى مفاجأة مجموعة أسواق عبد الله العثيم السعودية والتي تختص بها المواطنين من فئة محدودي الدخل المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور، وذلك جاء بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإليكم أفضل عروض العثيم اليوم.

أقوى عروض العثيم الأسبوعية للسلع الغذائية المتنوعة:

عرض ترويجي لربطة زيت نور دوار الشمس مكونة من عبوتين سعة العبوة 1.5 لتر + عبوة 500 مل هدية بسعر 32.95 ريال سعودي بدلاً من 48.95 ريال.

حليب نيدو بودرة كيس وزن 2250 جرام بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 76.95 ريال.

أرز جرين فارمز مزة بسمتي هندي وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 40.95 ريال.

أرز هالي بنجابي بسمتي أبيض وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 54.95 ريال سعودي بدلاً من 76.75 ريال.

زيت هالي ذرة سعة 1.5 لتر بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 18.50 ريال.

زيت زيتون هالي مزيج متبقي سعة 750 مل بسعر 10.50 ريال سعودي بدلاً من 15.95 ريال.

عرض صابون يد شير عود سعة 500 مل بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 8.75 ريال.

كورن فليكس نستله فيتنس قد وزن 375 جرام بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 23.95 ريال.

شاي ليبتون فرط وزن 400 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال.

عروض منتجات الثلاجة والخضروات واللحوم:

لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 47.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 37.95 ريال سعودي للكيلو.

جبن رومي مصري تشيزا لاند بسعر 35.50 ريال سعودي للكيلو.

عرض جبن بليدان ايدان بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو.