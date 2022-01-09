هاتى ملعقة ملح وتعالى بسرعة اقولك على فكرة جهنمية للتخلص من شعر الوجة الجسم نهائيا وبدون الم

هاتى ملعقة ملح وتعالى بسرعة اقولك على فكرة جهنمية ، نهائيا سوف نتخلص من الشعر الزائد التي يتواجد في الجسم بالملح، والتي تعد من ضمن الوصفات الطبيعية التي تم اكتشافها مؤخرا وتم إثبات بعض الدراسات الهندية التي تؤكد ان الملح بشكل عام، قد يساعد أيضا على نعومة الجسم وإزالة الشعر الزائد فهو اسهل المنتجات الطبيعية التي تتواجد داخل المنزل، لازالة الشعر بدون الم او دون استرجاعه مره ثانية، وهذه من ضمن المميزات التى دائما نرغب فيها لهذا السبب يجب عزيزاتي ان تقومي باتباع هذه الوصفة حتى تحصلي ايضا على النتائج المتميزة.

هاتى ملعقة ملح وتعالى بسرعة اقولك على فكرة جهنمية

فوائده:-

الكركم يساعد ايضا على تبييض الجسم والتخلص من تماما من البقع الداكنة التي تتواجد في الاماكن الحساسة.

الملح الخشن يعمل ايضا على نعومة الجسم بشكل ملحوظ.

وسوف يقضي تماما على الخشونة.

اذا قمنا باستخدام الملح مع الكركم سوف نساعد أيضا على التخلص من الشعر الزائد.

علاوة على ذلك سوف نلاحظ أيضا البياض الناصع الذي يتواجد في الجسم ونعومة هايلة

المكونات :-

3 ملاعق من الملح الخشن.

ملعقتين من الكركم.

3 ملاعق من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:-

اولاً يجب ان نقوم بغسيل الجسم جيدا.

ونبدا باضافة الملح الخشن مع الحليب البودر.

ثم نضيف بعد ذلك هذا المزيج على الجسم ونتركه حتى يجف تماما.

ثم يتم غسل الجسم جيدا

كما أننا سوف نلاحظ الفرق الهائل من نعومة الجسم وتفتيحه والتخلص بشكل دقيق من جميع الشعر الزائد التي يتواجد في الجسم.

لكن لا تقوم باستخدام هذه الوصفة مرة واحدة فقط.

كما يمكنك أن تستخدم هذه هذه الوصفة خمس مرات في الشهر وبعد مرور ثلاثة أشهر سوف لا يتم استرجاع الشعر مرة ثانية.

وصفة الملح وعصير الليمون وماء الورد

المكونات :-

ثلاثة ملاعق من الملح.

2 ملعقة من عصير الليمون.

خمس ملاعق من ماء الورد وملعقتين من السكر.

الطريقة:’