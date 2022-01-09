سر تنظيف الكرشة حتى لو كانت فحمة بأحسن طريقة بدون كحت ولا اي اضافات هتتصدموا من النتيجة المبهرة

سر تنظيف الكرشة حتى لو كانت فحمة بأحسن طريقة ، الكرشه من ضمن المأكولات المميزة جدا التي يتناولها الكثيرون ولكنها تعتبر مشكلة كبيرة يعاني منها الكثيرون بسبب المجهود التي تكون عليه عندما يتم تنظيفها وتجفيفها لذلك سوف نتحدث اليوم عن التفاصيل المهمة لتنظيف الكرشه بشكل مميز جدا دون مجهود بالإضافة إلى التخلص من البكتريا، و الاتساخات التي تتواجد في تجاويف الكرشة، واليوم سوف تندهشي من بعض الطرق الفعالة التي تتواجد في منزلك ولا تكلفك الكثير في عمليات التنظيف.

سر تنظيف الكرشة حتى لو كانت فحمة بأحسن طريقة

طريقة تنظيف الكرشه بالاسبرين

من المعروف أن الأسبرين قد يعتبر مادة طبيعية دائما يجب ان نقوم باستخدامها إذا كانت في الوصفات الطبيعية، أو في تنظيف جميع المأكولات لأن ليس لديها اي اضرار او اثار جانبية سيئة، لذلك طريقة تحضير أو تنظيف الكرشة، بالأسبرين قد تكون كالتالي:-

المكونات :

ثلاث ملاعق من الأسبرين المطحون.

لتر من الماء المغلي.

طريقة التحضير :-

اولا نخلط الأسبرين مع الماء المغلي.

ثم نقوم بغسل الكرشة بالماء الفاتر وبعد ذلك نقوم بإضافة هذا المزاج من الأسبرين على الماء المغلي.

ونبدا بفرك الكرشة جيدا وتنظيفها باستخدام السكين من الداخل ومن الخارج.

سوف تعد هذه الطريقة الاسرع والافضل على الاطلاق لإزالة جميع الاتساخات التي تتواجد في التجاويف أو الطبقة الخضراء التي تتراكم عليها.

وبعد ذلك يتم غسل الكرشة جيدا ونتركها في ماء مغلي لمدة عشرة دقائق حتى نصف ساعة حتى تتخلص ايضا من بقايا البكتيريا التي تتواجد بها.

الخل أو الليمون على الكرشة

من الجدير بالذكر أن الخل والليمون يساعد ايضا على تنظيف الكرشة، والتخلص تماما من جميع الميكروبات والبكتيريا التي تتواجد فيها ويعتبر الحل الأمثل اللي هو استخدام هذه المكونات لأنها تساعد ايضا على تعقيم جميع المأكولات التي نقوم بتناولها فلا يوجد أي ضرر منها إذا كنت اضافه هذه المكونات.

طريقة التحضير:-