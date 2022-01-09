وداعا لليزر والسويت.. ازالة شعر الجسم كلة نهائيا بالفازلين من الجذور وتبييض فورى للاماكن الداكنة

وداعا لليزر والسويت.. ازالة شعر الجسم كلة نهائيا ، الفازلين يعد من ضمن الخلطات والوصفات الطبيعية جدا التي تتميز ببعض الأمور الفريدة التى من خلالها نقوم بالتخلص من أغلب مشاكل الجسم من خلالها لذلك يمكن ايضا ان نقوم باستخدام الوصفة المكونة من الفازلين، وبعض المواد الطبيعية حتى نحصل أيضا على الكثير والعديد من الفوائد للجسم أولها التخلص تماما من الشعر الزائد وبعد ذلك سوف نحصل أيضا على نعومة ولمعان للجسم الهائل لذلك عزيزتي تابعي معي الوصفات الطبيعية التي سوف نتحدث عنه اليوم مكونه من الفازلين.

وداعا لليزر والسويت.. ازالة شعر الجسم كلة نهائيا

الفازلين والملح من ضمن الوصفات الطبيعية التي تساعد تمام على التخلص من جميع المشاكل التي تواجه على البشرة والجسم بشكل كامل يمكن ايضا أن نقوم بالحصول ايضا على الفائدة الكاملة عندما نتبع الوصفة التالية:-

المكونات :-

2 ملعقة من الفازلين.

ثلاثة ملاعق من الحليب.

ملعقة كبيرة من القرفة.

3 ملاعق من الملح الخشن

طريقة التحضير

اولا يجب عزيزتي أن تقومي بتحضير وعاء واسع.

بعد ذلك نقوم بإضافة الفازلين مع اضافة الحليب.

ثم يتم اضافة القرفة كل هذا يتم تقليبه جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الملح الخشن.

ثم بعد ذلك نقوم بغسيل الجسم جيداً.

ونبدا باضافة هذا المزيج على الجسم بشكل متجانس.

ثم نتركه حتى يتم تجفيفه جيدا.

ويجب أن ننتظر لمدة تقل عن 20 دقيقة.

و سوف نشاهد الفرق الهائل من ازاله الشعر ونعومة الجسم بشكل مميز.

يفضل ايضا نقوم بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

وصفة زيت الزيتون والفازلين

من اهم الوصفات بشكل عام، هي التي تساعد ايضا على نعومة، الجسم و تخلصى من الشعر الزائد لذلك عزيزتي زيت الزيتون من المعروف عنه انه من الزيوت الطبيعية الغنية بالكثير والعديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم:-

المكونات :-

3 ملاعق من زيت الزيتون.

مع ملعقة كبيرة من الفازلين.

2 ملعقة من الخميرة.

الطريقة :