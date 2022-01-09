مكون جبار كلنا بنرمية هينظيف طاسة القلى والاوانى المحروقة وازالة الصدا والسواد بدون فرك او تعب

مكون جبار كلنا بنرمية هينظيف طاسة القلى والاوانى المحروقة ، جميع المطابخ لا تخلو ابداً من طاسة القلي، التي تساعد أيضا على إضافة الزيت بها و تناول جميع المأكولات المتميزة من خلالها، ولكن في بعض الأوقات سوف نلاحظ ان طاسه القلي، تؤثر علينا بشكل سلبي بسبب المنظر المؤذي التي تكون عليه وهي ممكن ايضا نقوم بتغيير شكلها وتنظيفها بطرق طبيعية سحريه جدا استحالة تتواجد في الطرق الكيميائية، أو التي لديها تكلفه عاليه ولكن بعض المواد الطبيعية سوف تساعد على تنظيف طاسة القلي بطرق احترافية، واليوم سوف تندهش من الطريقة.

مكون جبار كلنا بنرمية هينظيف طاسة القلى والاوانى المحروقة

الملح وعصير الليمون :

المكونات

ثلاثة ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الملح.

3 ملاعق من الترمس المطحون.

2 ملاعق من كركديه.

طريقة التنظيف:

أولا يجب أن نقوم باضافة الكركديه المطحون مع الترمس المطحون .

ثم نضيف عصير الليمون بعد إزالة نقوم بإضافة هذا المزيد مع الملح.

و نبدأ بإضافته داخل وعاء واسع و نقوم باضافته على النار

يتم تقليب المكونات جيدا ونتركه في الطاسه المحروقة.

ونتركها لمدة عشرون دقيقة.

بعد ذلك نقوم باضافة ماء مغلي.

وسوف نلاحظ أن المقلاة التي يوجد بها حروق تختفي تماماً.

بيكربونات الصوديوم وملح الليمون:

المكونات:

3 ملاعق من البيكربونات الصوديوم.

ملعقتين من عصير الليمون.

صابون سائل.

سلك المواعين.

الطريقة :-

يجب أن نقوم باضافة البيكربونات الصوديوم مع الملح الليمون.

ثم نخلطهم جيدا

ثم نضيف الصابون السائل.

نبدا باضافة هذا المزيج إلى المقلاة المحروقة..

ثم بعد ذلك نتركها على النار لمدة 10 دقائق.

ونبدأ بغلق النار ونترك هذا المزيج بها لمدة ساعتين.

ثم يتم غسيل الطاسة جيدا وسوف نلاحظ الفرق أنها أصبحت لامعة وهائلة جدا.

بكينج بودر وخل ابيض

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

3 ملاعق من الخل الأبيض .

فنجان من عصير الليمون.

طريقة التنظيف: