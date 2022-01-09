شوف خصومات 50% في اكسترا الآن على الجوالات والأجهزة

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عمر شويل - جدة خصومات 50% في اكسترا الآن على الجوالات والأجهزة - ثقفني
عروض اكسترا على الجوالات، حرصت اكسترا على أن تكون رقم واحد بين كافة المتاجر الإلكترونية التي تقدم إلى عملائها أكفء الأجهزة، فتعتبر الهواتف من الأجهزة التي لا يتم الاستغناء عنها، وأهتمت اكسترا على أن توفر إلى عملائها أقوى التخفيضات والعروض على مختلف الهواتف المحمول، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال أقوى عروض اكسترا على الهواتف المحمول.
عروض اكسترا على الهواتف المحمول
توفر اكسترا عروض على مختلف هواتف المحمول التي من بينها كلًا من التالي:
- يحتوي العرض على هاتف هونر 50، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.
- عرض على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.
- يضم العرض على هاتف أبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.
- يشمل العرض أيضا على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
- يقدم العرض هاتف فيفو واي 20، 2021، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.
- هاتف شاومي ريد مي نوت 10 آس مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.
- يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي، 256 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.
- تضم العروض على هاتف آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأحمر.
- يوافر العرض هاتف نوكيا 5.4، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
خصومات اكسترا على الهواتف
تقدم اكسترا السعودية عروض على مختلف الهواتف التي من بينها كلًا من التالي:
- توافر الخصومات سامسونج جالكسي إيه 52 إس، 5 جي مع مساحة 128 جيجا متوفر باللون الأبيض.
- سامسونج جالكسي إس 20 إف إي من الجيل الخامس مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي الفاتح.
- تقدم الخصومات على فيفو واي 2021 20، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.
- تشمل الخصومات هاتف فيفو واي 72، 5 جي، 128 جيجا بايت متوفر باللون الشفق.
- يحتوي العرض على هاتف فيفو واي 12 إس 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
- يوافر العرض على فيفو 1 آس 32 جيجا متوفر باللون الأزرق.
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