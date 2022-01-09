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محمد سياف - ابو ظبي - نقدم لكم تردد قناة اليرموك الأردنية التي تقوم بعرض حلقات مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان مترجمة.

تردد قناة اليرموك الأردنية تعتبر قناة اليرموك الفضائية الأردنية من أفضل وأهم القنوات العربية الفضائية في هذا الوقت الحالي، على مستوى الوطن العربي والتي تهتم بعرض محتوى متنوع ومتعدد وذلك بين البرامج الإخبارية والأعمال الدرامية المتنوعة وكذلك التاريخية، وغيرها العديد من الأعمال والتي تستهدف عدد كبير من المشاهدين والمتابعين على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، وقد زاد البحث عنها خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدما قامت بعرض الحلقات الجديدة من المسلسل التركي الذي يحضا بشعبية كبيرة في الوطن العربي وقيامة المؤسس عثمان، وذلك منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي.

مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث

وتدور أحداث هذا المسلسل التاريخي التركي المؤسس عثمان على حياة مؤسس الإمبراطورية العثمانية عثمان بك بن أرطغرل، والذي تولى إمارات القبائل التركية بعد وفاة والده الغازي أرطغرل حيث واجه في البداية العديد من الصعوبات التي واجهته بسبب المكائد التي حاكها له عمه دوندار ليستطيع الاستيلاء على الحكم، والذي تعاون مع أعدائه من البيزنطيين والمغول من أجل الاستيلاء على الحكم كما ذكرنا، واستطاع عثمان بالقضاء على العديد من الصراعات منها الصراعات الداخلية بين الإمارات والقبائل التركية للبدء في في تأسيس جيش قوي من القبائل التركية لمحاربة البيزنطيين والمغول وبداية التأسيس للإمبراطورية العثمانية بعد انهيار الدولة السلجوقية.

تردد قناة اليرموك الأردنية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

ونقدم لكم زوار موقعنا الكرام من جميع أنحاء الوطن العربي تردد قناة اليرموك الأردنية، لتستطيعوا من خلال هذه القناة متابعة الحلقات الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث.

تردد قناة اليرموك الأردنية

التردد : 11678

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

البرامج التي تقدمها قناة اليرموك الفضائية

تقوم بعرض محتوى مميز وهادف من خلال تقديد الكثير والعديد من البرامج المتنوعة من برامج دينية وبرامج تيك شو وغيرها والتي تجذب المشاهدين خصوصاً في الوطن العربي والشرق الأوسط، ومن هذه البرامج التي تقدمها (علامات الساعة، سيرة المصطفى للدكتور علي الصلابي، استديو اليرموك من تقديم عمر عياصرة وينال فريحات، العودة إلى الطبيعة، التغريبة الفلسطينية، برنامج دين ودنيا مع د أحمد نوفل، سلسلة التفسير للشيخ بسام جرار)