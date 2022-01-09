انت الان تتابع تفاصيل خبر كل ما تريد أن تعرف عن ستيفن هوكينج والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تحتفل جوجل أكبر محرك بحث في العالم بعالم الفيزياء المشهور ستيفن هوكينج وقامت بنشر فيديو عن نظرية الثقوب السوداء التي تكلم عنه هذا الرجل وأنصحك بمشاهدة الفيديو الذي سوف تجدها اسفل هذه الفقرة.

أعلم ما يدور في عقلك انت تسال نفسك الآن ومن هو هذا الشخص، هذا الشخص هو من أبرز علماء الفيزياء وعلم الكون في العالم درس في جامعة أكسفورد وحصل علي درجة الشرف في الفيزياء وحصل علي الدكتوراه من جامعة كامبريدج في أبحاث العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، وله أيضا العديد من الأبحاث والدراسات في التسلسل الزمني والكون.

العجز الذي يعاني به ستيفن هوكينج

هوكينج كان يعاني من مرض العصبون الحركي في الـ 21 من عمره، وكان جميع الأطباء يعتقدون أنه سوف يعيش لمدة سنتين فقط لأن هذا مرض مميت لا علاج له، ولكن كانت توقعاتهم خاطئة لأن ستيفن عاش حتي تجاوز 75 عاما، وهذا المرض جعل ستيفن هوكينج غير قادر علي الحركة ولكن لم يستلم ستيفن وتأقلم مع الوضع وأصبح من أشهر علماء عصره.

هل ستيفن هوكينج ملحد أم له ديانه

أنا لست متدينا بالمعني العادي من الكلمة ربما قضي الله بالقوانين ولكنه لا يتدخل لكسر هذه القوانين

هذا ما قال ستيفن وقال أيضا في صحيفة الغارديان أن مفهوم الجنة ليس إلا بأسطورة، كان لا يوافق علي أن هناك جنة أو حياة اخرة كانت هذه الأمور بنسبة له قصص خرافية من أشخاص يخشون الظلام، وقال أيضا في عام 2011 في برنامج الفضول قال: “جميعنا أحرار لنؤمن بما نريد ومن وجهة نظري الخاصة فإن أبسط التفسيرات هي أنه لا يوجد آله. لم يخلق احد الكون ولن يقوم أحد بتوجيه مصيرنا. وهذا ما يقودني إلي إدراك عميق لا يوجد علي الارجح جنة أو حياة اخرة.

لدينا هذه الحياة الوحيدة لنقدر فيها التصميم العظيم للكون ولأجل ذلك فانا ممتن امتنانا كبير” وقال أيضا في عام 2014 في مقابلة مع صحيفة الموندو الأسبانية قائلا: “من الطبيعي أن يؤمن أي شخص بان الله خلق الكون قبل أن نفهم العلم ولكن عندما تفهم العلم سوف تجد أن العلم يشرح بطريقة أكثر إقناعا بمعرفة عقل الله وسوف سنتمكن من معرفة كل شئ يعرفه الله، هذا لو كان الله موجود وهو ليس موجود أنا ملحد”.

كيف توفي ستيفن هوكينج

ستيفن هوكينج توفي في منزله في كامبريدج بانجلترا في عام 2018 في يوم الأربعاء 14 مارس كان عمر 76 عاما، ولكن الغريب في الأمر أنه لم يتم الكشف عن سبب وفاته وقالت عائلته أنه مات بسلام.

كتب ستيفن هوكينج

قام ستيفن هوكينج بتأليف العديد والعديد من أهم الكتب في أكثر من مجال، وسوف اعرض لك عزيزي القاري أهم هذة الكتب

تاريخ موجز للزمن

الثقوب السوداء والأكوان الناشئة

الله خلق الأعداد الصحيحة

علي أكتاف العمالقة

الكون في قشرة جوز

تاريخي الموجز

قصص أطفال التي كتبه إلي ابنته لوسي