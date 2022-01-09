انت الان تتابع تفاصيل خبر أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في القاهرة والإسكندرية وجميع المحافظات 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اعرف الآن أحدث أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في القاهرة والإسكندرية وجميع المحافظات 2022، حيث تعتبر شركة ايديال استاندرد مصر واحدة من أعرق الشركات العاملة في مجال المنتجات الصحية في مصر التي يهتم بمنتجاتها المستهلكين في مصر الراغبين في تشطيب أو تجديد منازلهم لما عرف عن الشركة من جودة في منتجاتها وأسعارها المناسبة لكافة الأفراد.

ويبحث العديد من المتابعين عن أحدث أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر للتعرف علي أسعار المنتجات أو لحل مشكلاتهم الخاصة بالمنتجات وتوفر الشركة مجموعة من أرقام خدمة العملاء التي تغطي أغلب محافظات جمهورية مصر العربية ومن أبرز المنتجات التي تقدمها الشركة.

أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر 2022 مركز خدمة العملاء الرئيسي والخط الساخن

يمكنكم الآن متابعينا الأعزاء التعرف علي جميع أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر 2022 لمركز الخدمة الرئيسي والخط الساخن لحل جميع المشكلات والرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بمنتجات شركة ايديال استاندرد مصر ليرد عليك مجموعة من أفضل موظفين خدمة العملاء في مصر والمدربين بكفاءة للرد علي المواطنين وحل مشاكلهم بسرعة ودقة واليكم متابعينا أرقام وعناوين مركز الخدمة الرئيسي والخط الساخن:

العنوان : شارع إسماعيل وهبي من امتداد مصطفي النحاس – المنطقة التاسعة -مدينة نصر

ت:19696 ف: 24733217

العنوان :مدينة الفردوس أمام دريم لاند-فيرست مول-أمام أسواق عبد الله العثيم- 6 أكتوبر

ت: 238882746 ت: 238882747 واتساب: 01212219696

أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في القاهرة 2022

يبحث العديد من عملاء شركة ايديال ستاندر علي أرقام خدمه عملاء ايديال ستاندرد مصر في القاهرة ويقع في محافظة القاهرة المركز الرئيسي في مدينة نصر ومدينة 6 أكتوبر اللذان تم توضيح أرقامهما في الأعلي كما يوجد فرعان آخران أحدهما في مصر الجديدة والآخر في الظاهر واليكم متابعينا الأعزاء عناوين فروع القاهرة وأرقام خدمة العملاء:

مصر الجديدة

العنوان: 88 شارع الملتقي العربي -شارع المشير أحمد إسماعيل -شيراتون

ت/ 26969700 ف/ 26969710

الظاهر

العنوان: 2 شارع إدريس راغب متفرع من شارع بورسعيد

ت/ف : 25916830 – 25916042

أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في الإسكندرية

تعتبر مدينة الإسكندرية هي ثاني أكبر المدن المصرية وتعتبر هي العاصمة الثانية لجمهورية مصر العربية لذا فيوجد هناك فرعان لشركة ايديال استاندرد مصر لخدمة أهالي الإسكندرية والمدن المحيطة بها واليكم متابعي موقعنا مصر فايف أحدث عناوين وأرقام خدمة عملاء ايديال استاندرد في الإسكندرية 2020:

الفرع الأول

العنوان : 698 طريق الكورنيش -العصافرة -عمارة بنك فيصل

ت:5549328 ت:5487074 ف: 5540999(03)

الفرع الثاني

العنوان: 75 أ شارع فوزي معاذ- سموحة – الإسكندرية

ت: 4280603 ت: 01227777402

أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في المنصورة 2022

تعتبر مدينة المنصورة هي قلب الدلتا وتحظي منتجات شركة ايديال ستاندرد مصر بشعبية كبيرة بين سكان المنصورة نظرا لجودة المنتجات وأسعارها المناسبة للجميع والضمان الطويل للمنتجات المختلفة التي تقدمها الشركة ويوجد في مدينة المنصورة مركز خدمة واحد لخدمة عملاء الشركة في المنصورة والمدن المحيطة بها وإليكم متابعينا العنوان وأرقام التليفون.

العنوان : شارع الجمهورية – أمام كلية الطب

ت/ف : 2200078 (050)

أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في بورسعيد 2022

يبحث العديد من سكان مدينة بورسعيد ومدن القنال عن أرقام خدمة عملاء ايديال استاندرد مصر للتعرف علي أحدث المنتجات والأسعار وحل المشكلات التي تصادفهم في منتجات ايديال استاندرد ونقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء أجدد عناوين وأرقام تليفونات أرضية وموبايل لخدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في بورسعيد:

العنوان : 21 شارع 23 يوليو -حي المناخ بورسعيد

ت : 3211608 (066) ت: 01203399052

أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في أسيوط

الآن تعرف علي أرقام خدمه عملاء ايديال ستاندرد مصر في أسيوط عاصمة الصعيد وأكبر مدنها وتوفر شركة ايديال استاندرد واحد من فروعها في الصعيد لخدمة أبناء وسط الصعيد محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا لحل جميع المشكلات والرد علي استفسارات العملاء ويقع مركز خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في أسيوط في شارع الجمهورية واليكم العنوان ورقم التليفون:

العنوان : 4 شارع الجمهورية – أبراج الحرية – أسيوط

ت: 2063574 (088)

أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في الغردقة

تغطي فروع خدمة عملاء ايديال استاندرد أغلب أنحاء الجمهورية للرد علي استفسارات العملاء الراغبين في شراء منتجات ايديال استاندرد والعملاء الذين يواجهون مشاكل مع منتجات الشركة ومن أهم تلك الفروع فرع خدمة عملاء ايديال استاندرد مصر في الغردقة الذي يوفر خدماته لأبناء البحر الأحمر وإليكم أعزائي عناوين وأرقام خدمة عملاء ايديال استاندرد في الغردقة 2020.

العنوان : 22 طريق النصر- أول شارع الإستاد

ت/ف: 3548032 (065)

أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في شرم الشيخ 2022

إذا كنت من سكان سيناء وترغب في الاتصال بخدمة عملاء ايديال استاندرد أو الذهاب إلي أقرب الفروع المعتمدة من الشركة حولك فاليك أرقام وعنوان خدمة عملاء ايديال استاندرد في شرم الشيخ لتوفير الدعم الفني لأبناء سيناء.

العنوان : قطعة 214 أ -المول التجاري 3 صني لاكس – وحدة رقم 3-4 الدور الأرضي – خليج نعمة

ت/ف : 3604749 (069)

أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في الأقصر

يبحث العديد من عملاء شركة ايديال استاندرد مصر في جنوب الصعيد عن عناوين وأرقام أقرب فروع خدمة عملاء ايديال استاندرد لهم داخل الصعيد لذا نقدم لكم الآن متابعينا الأعزاء عنوان و أرقام خدمة عملاء ايديال استاندرد في مدينة الأقصر 2020 لخدمة أبناء جنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان :

العنوان : شارع المدينة المنورة – برج أحمد هاشم

ت/ف : 2281968 (095) موبايل : 01001616541

أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في الزقازيق

الآن أرقام خدمه عملاء ايديال ستاندرد مصر في مدية الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية حيث تعد مدينه الزقازيق من أكبر المدن المصرية والتي تتميز بالعراقة والأصالة ويوجد داخل مدينة الزقازيق فرع واحد في شارع سعد زغلول وإليكم متابعينا عنوان وأرقام خدمه عملاء ايديال ستاندرد مصر في مدينة الزقازيق:

العنوان : سنتر أولاد جبر -حي الزهور -شارع سعد زغلول

ت/ف : 2344746 (055)

أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في طنطا 2022

يبحث العديد من متابعينا من محافظة الغربية ومدنها عن أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في محافظة الغربية لذا نقدم لكم الآن متابعينا أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في طنطا عاصمة محافظة الغربية لخدمة أهالي الغربية وجميع مراكزها والرد علي شكاوى واستفسارات العملاء.

العنوان : طريق المعاهدة – قطعة رقم 4 – طنطا

ت : 3410833 (040) موبايل : 0106995846

أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في مرسي علم

أرقام خدمه عملاء ايديال ستاندرد مصر في مدينة مرسي علم أحد أهم مدن البحر الأحمر وأكثرها سكانا ونقدم لكم الآن متابعينا أحدث أرقام وعناوين خدمه عملاء ايديال ستاندرد مصر في مرسي علم للرد علي الشكاوى والاستفسارات الخاصة بمنتجات الشركة:

العنوان : 39 شارع 9 -معرض أوازيس

ت : 01066000373

أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في الساحل الشمالي (المعارض الصيفية)

يبحث العديد من ملاك العقارات في الساحل الشمالي عن أحدث أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في الساحل الشمالي لحل مشكلاتهم والاستفسار عن أهم موديلات وأسعار الشركة لمنتجاتها المختلفة و يذكر أن فرع الساحل الشمالي يعمل فقط في فصل الصيف أما في حالة أنك تريد طلب خدمة العملاء في أي وقت آخر يمكنكم الاتصال بأرقام خدمه عملاء ايديال ستاندرد مصر في الإسكندرية واليكم متابعينا أحدث أرقام خدمة عملاء ايديال ستاندرد مصر في الساحل الشمالي:

ت : 01007100666