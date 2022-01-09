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عمر شويل - جدة بدون تشفير ..جميع ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات كاس امم افريقيا 2022 كأس الأمم الإفريقية - ثقفني
جميع ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات كاس امم افريقيا 2022 ،استقبل الآن تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، والتي أصبحا محور اهتمام كافة محبين كرة القدم بكل مكان بالعالم، حيث أن الجماهير الآن تترقب انطلاق المباراة الافتتاحية لبطولة القارة الأفريقية حيث أن دولة الكاميرون سوف تستضيف بطولة كأس أمم أفريقيا الجارية خلال 9 يناير 2022 وحتى يوم 6 فبراير، ويشارك بالبطولة 24 منتخب عربي.
جميع ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات كاس امم افريقيا 2022
القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2022
- محركات بحث جوجل شهدت في الفترة الأخيرة إقبال كبير للتعرف على القنوات المجانية الناقلة.
- لمباريات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون لعام 2022 دون تقييد أو تشفير، وبالأخص أن كافة.
- مباريات المنافسة الأفريقية سوف تنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة بشكل حصري.
- وقد شهد مونديال أفريقيا حصول الكثير من القنوات حقوق نقل المباريات بالمسابقة الرياضية عبر الأقمار الصناعية المتنوعة.
- كما أن القنوات المحلية لبي إن سبورت أعلنت منذ ساعات عن نقل المنافسات الأفريقية على قنواتها الأرضية التي تتعلق بكل دولة.
- ويقال أن التلفزيون الجزائري قد تمكن من الحصول على حقوق بث نحو 10 مباريات بالمنافسة الرياضية.
- من بينها المباراة الافتتاحية والمباراة النهائية للبطولة، وكافة مباريات منتخب الجزائر.
- كما أن تمكن التلفزيون المغربي من حقوق بث 25 مباراة بالبطولة عبر قنواته الأرضية.
جميع ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات كاس امم افريقيا 2022
- مباراة الكاميرون ضد بوركينا فاسو تنطلق صفار المباراة يوم الأحد الموافق 9 يناير بتمام الساعة السادسة مساءً.
- يوم الأحد 9 يناير مباراة إثيوبيا ضد كاب فيردي بتمام الساعة التاسعة مساءً.
- يوم الاثنين الموافق 10 يناير تقام مباراة السنغال ضد زيمبابوي بتمام الساعة الثالثة عصراً،
- ومباراة المغرب ضد غانا بتمام الساعة السادسة مساءً، ومباراة غينيا ضد مالاوي بتمام الساعة 6 مساءً،
- ومباراة الجابون ضد جزر القمر الساعة التاسعة مساءً.
- يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير مباراة الجزائر ضد سيراليون بتمام الساعة 3 عصراً
- وتقام مباراة نيجيريا ضد مصر الساعة السادسة مساءً.
- مباراة السودان ضد غينيا بيساو تكون بتمام الساعة 9 مساءً.
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