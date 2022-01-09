نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير المجمعة هذا الأسبوع وهدايا وتخفيضات بمناسبة العودة للمدارس في المقال التالي
عروض مكتبة جرير المجمعة، نظرًا للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم فإن التطور في الأجهزة الإلكترونية يكون سريع بعض الشيء ومن المعروف أن الأجهزة الإلكترونية الحديثة يكون سعرها مرتفع، وهذا ما قد يجعلك لا تقدر على شرائها، ولكن مع jarir bookstore مكتبة جرير سيكون هذا الموضوع سهل للغاية وذلك لأن مكتبة جرير تقدم خصومات مميزة جدًا على الأجهزة الالكترونية والأدوات الكهربائية وقد تصل خصومات جرير لنحو نصف الثمن.
عروض مكتبات جرير للكمبيوتر وتخفيضات اللابتوب والشاشات والأجهزة اللوحية لعام 2022
مكتبات جرير أون لاين
مكتبات جرير أون لاين، واحدة من المراكز التجارية الكبرى في المملكة العربية السعودية والتي تتميز بالعديد من الأمور مثل الجودة العالية والأسعار التي تناسب الجميع والتخفيضات المميزة والعروض الأسبوعية التي ينتظرها العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وتوجد مكتبات جرير في كافة المدن المملكة العربية السعودية.
عروض جرير المجمعة هذا الأسبوع
تقدم مجموعة مكتبات جرير مجموعة من العروض المميزة جدا على الأجهزة الكهربائية والأجهزة الالكترونية وخاصة اللابتوب واليكم بعض هذه العروض في ما يأتي:
- بطاقة خصم جرير يوجد تخفيضات على سماعه راس من النوع التريس اركتس بريم بسعر 299 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير تليفون نوع ال جي حجم 65 بوصة سعره 5799 ريال سعودى.
- أسعار الجوالات في جرير ايفون تقدم جرير ايفون 13 من السعة التخزينية له 128 جيجابايت سعره 3299 ريال سعودي ومن يحصل على هذا العرض سوف يحصل على هديه قيمتها 490 ريال سعودي.
- لابتوب جرير وعرض جرير لاب توب من جرير بسعر 4899 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم كتاب إلكتروني من جرير عنوانه من ينال الترقيه ومن لا ينالها سعره 24.99 ريال السعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير ولاب توب جرير كمبيوتر لوحي من شركة هواوي بسعر 599 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات سوار اللياقة البدنية هواوي باند 6 بسعر 199 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي ساعة هواوي جي تي بسعر 569 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هاتف نوعه هواوي نوفا 8 سعره 1599 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات جوال سامسونج ذكي سعره 3599 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير محمول فيفو واي 20 الساعة التخزينية له 64 جيجابايت سعره 569 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير ايباد ميني كمبيوتر لوحي دعم لكل الشبكات سعرها من 2000 349 ريال سعودي.
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