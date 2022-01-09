نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض خاصة أسواق العثيم وخصومات كبرى على كافة احتياجات المنزل في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض خاصة أسواق العثيم وخصومات كبرى على كافة احتياجات المنزل - ثقفني
عروض خاصة أسواق العثيم وخصومات كبرى على كافة احتياجات المنزل، لا تفوتك أقوى العروض للتوفير أكثر من أسواق عبد الله العثيم، قم بزيارة أسواق العثيم الآن واستمتع بأقوى فرص التوفير الرائعة، هذه العروض تسري من الأربعاء 5 يناير حتى الثلاثاء 11 يناير أو حتى نفاذ الكمية من داخل مخازن عبد الله العثيم، لا تضيع عروض الويكند في أسواق عبد الله العثيم لوجود عروض خاصة وخصومات كبرى في العثيم جميع الأسعار مجنونة وبنصف السعر.
عروض خاصة أسواق العثيم:
- يمكنك التوفير أكثر مع خصومات أسواق عبد الله العثيم على كيلو من لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 47.95 ريال سعودي.
- اشتري لحم عجل بلدي بالعظم من عبد الله العثيم ضمن العروض الأسبوعية وبأسعار مجنونة حيث يصل الكيلو لسعر 37.95 ريال سعودي، وهو سعر البيع الأساسي للعملاء بعد الخصم المقدم من العثيم.
- كما تستطيع شراء كيلو لحم رفيدي بالعظم من أسواق العثيم بسعر البيع بعد التخفيض وهو 49.95 ريال سعودي.
- أيضا يمكن أن تحصل على جبن رومي مصري تشيزا لاند بسعر 35.50 ريال سعودي للكيلو بعد الخصومات المتوفرة داخل أسواق عبد الله العثيم.
- وفر دائما مع تخفيضات أسواق العثيم واحصل على جبن بليدام ايدام بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو.
- عروض على شبية جبن إسطنبولي صفراء سعر الكيلو بعد الخصم هو 13.50 ريال سعودي.
- جبن الوادي قريش مقدمة من أسواق عبد الله العثيم بسعر 18.95 ريال سعودي للكيلو بعد التخفيضات المقدمة من العثيم.
- خصومات على كيلو شبية جبن مارسين فيتا مقدم بسعر 11.50 ريال سعودي، بدلاً من سعر الكيلو الأصلي للعملاء قبل الخصم.
- احصل على جبن دمياطي مصري الكيلو بسعر البيع الأساسي للعملاء بعد الخصم وهو 12.95 ريال سعودي.
- عرض على جبن تشيزا لاند براميلي سعر الكيلو هو 21.75 ريال سعودي. وهو السعر المقدم من أسواق عبد الله العثيم لكافة عملائه بعد الخصم.
- تستطيع الحصول على جبن تشيزا لاند قد بحبة البركة بسعر 18.95 للكيلو بدلاً من سعر الكيلو الأصلي.
- كيلو زيتون اردني اخضر بسعر 14.95 ريال سعودي، خلطة زبدة فكيتو اماراتي بسعر 6.95 ريال سعودي للكيلو.
- حلاوة حلواني بسعر 8.95 ريال سعودي للكيلو بعد الخصم، واحصل على كيلو طرشي مصري بسعر 6.95 ريال سعودي.
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